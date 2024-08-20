Автоэксперт Сажин не увидел проблемы в связи с возможным уходом таксистов после требований к оформлению страхования

В случае ухода таксистов из отрасли из-за новых требований к оформлению обязательного страхования и получения разрешения на деятельность на их место придут новые водители. Об этом Общественной Службе Новостей сказал автоэксперт Владимир Сажин, комментируя введение новых правил с 1 сентября.

По его словам, другие водители начнут выполнять требования, либо предприятия начнут страховать гражданскую ответственность.

«Таким образом, все они выйдут из серой зоны в белую», — сказал специалист.

Сажин также предложил разрешить подрабатывать в такси сотрудникам МЧС и других ведомств, за исключением МВД.