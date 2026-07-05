05 июля 2026 01:05 Сомнительный прогресс. Чем удивили и разочаровали автомобили Neue Klasse от BMW и что их ждет на рынке Автоэксперт Кадаков: новые модели BMW могут быть популярны в Китае 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Производитель BMW начал внедрять новую концепцию Neue Klasse («Нойе Классе») и вызвал резкую критику автомобилистов. Концерн обвинили в том, что он якобы прогнулся под китайских покупателей. Что и почему изменилось, что конкретно не понравилось поклонникам марки и какая судьба может ждать новые модели на рынке — в материале 360.ru.

В чем отличия автомобилей BMW нового поколения

В середине июня баварская автокомпания BMW представила красный концепт-кар BMW M Concept Neue Klasse с четырьмя электромоторами — по одному на каждое колесо — и тяговой батарей емкостью 100 киловатт-час. В преддверии выхода на рынок первой полностью электрической BMW M3 (предварительно, это произойдет уже в 2027 году) производители продемонстрировали, каким видят будущее спортивных седанов. Суммарная мощность — до тысячи лошадиных сил. Дизайн отличается минималистичностью — можно сказать даже, футуристичностью. Производители отказались от хромированных элементов и убрали тактильные переключатели. Управление завязано на экраны и панорамный проекционный дисплей. Системой управляет новый центральный вычислительный комплекс — суперкомпьютер, быстро регулирующий тягу. Многие ценят BMW за брутальный, почти агрессивный дизайн и верность традициям: знаменитые «ноздри» радиатора остаются главным символом марки еще с 1930-х годов.

Фото: РИА «Новости»

В представленной новинке «ноздри» объединили в единый блок с головной светодиодной оптикой. Кроме того, автомобиль отличается массивными бамперами, асимметричным дизайном колес с разноцветными акцентами и очень большим задним диффузором. Большая часть динамических элементов создана из новых композитных материалов вместо привычного углепластика. Руль, дверные панели и дуга безопасности отделаны черной нубуковой кожей. В отделке приборной панели, помимо черного, использовали красный цвет. Через пару недель BMW представила кроссовер нового поколения X5 с пятью силовыми установками, панорамным дисплеем во все лобовое стекло, возможностью «перестраиваться взглядом» и еще более футуристичным дизайном. Для снижения углеродного следа создатели отдали предпочтение экологичным материалам, использовав, в частности, переработанный пластик.

Что не понравилось автолюбителям

В соцсетях многие резко раскритиковали концепт-кар за излишнюю футуристичность и радикальный минимализм. Поклонники BMW не оценили дизайн оптики и решетки и упрекнули производителей в отходе от традиций бренда. BMW M Concept Neue Klasse назвали безликой игрушечной машинкой и пятном на репутации великого бренда. Некоторые сочли автомобиль уродливым и убогим. Концерн обвинили в том, что он прогибается под китайский рынок. «Это станет хрестоматийным примером того, как успешная автомобильная компания разрушила саму себя и довела до банкротства, потеряв всю свою душу», — заметил один из пользователей.

Фото: РИА «Новости»

Встречаются также мнения, что электрокары в принципе никому не нужны. Отсутствие привычных физических кнопок и переключателей даже сочли потенциально опасным. «Давайте тогда привлекать руководство BMW к личной ответственности за каждую аварию, которую водители совершат за рулем этого компьютера на колесах», — призвал один комментатор. Что касается новой Х5, поклонникам не понравились Х-образный диодный дизайн фар (его сочли странным), исчезновение привычной двухсекционной двери багажного отсека и опять же практически полное исчезновение физических кнопок. Некоторые сочли слишком вычурным оформление салона и обратили внимание на обилие пластика, якобы визуально удешевляющего модель.

Означает ли это, что модели не будут популярными

Бывало много случаев, когда покупатели поначалу ругали автоновинки, а потом они становились мегапопулярными, отметил в беседе с 360.ru автоэксперт Максим Кадаков. Например, BMW 7 дизайна Криса Бэнгла, выпущенную в нулевых, встретили весьма прохладно, а потом эта модель оказалась самой продаваемой. Автовладельцы часто ждут от любимых брендов классических решений, но нельзя обходиться без нововведений вечно.

Чтобы удачно выступать на рынке, надо все-таки двигаться вперед. И новый дизайн — очень хорошая тема. Да, мы хотим прочности, основательности, которая была в прежние годы, но прогресс все равно не остановить. А прогресс — это штука такая: в чем-то мы выигрываем, а в чем-то, к сожалению, проигрываем. Максим Кадаков Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем»

Комментируя недовольство некоторых водителей обилием пластика в новых моделях BMW, эксперт отметил, что этого материала сейчас много в любом автомобиле. Даже так называемая кожаная обивка обычно по факту выполнена из износостойкого и в разы более дешевого кожзама. «Это все банальная экономия. То же самое — большие экраны. Когда вы все зашиваете в один большой экран все управления, у вас нет кнопок, нет сложной разводки, то и разработка, и производство автомобиля обходятся дешевле», — пояснил Кадаков.

Фото: IMAGO/Horst Ettensberger / www.globallookpress.com

Что касается хрома, клиенты часто и сами не хотят, чтобы его использовали при производстве автомобилей. Совсем он не исчезает — его стало меньше, — и в основном речь идет не о «хромированной железяке», как раньше, а о пластике со специфическим покрытием. Кадаков не исключил, что спустя какое-то время хром вернется в каком-то новом прочтении. Он признал, что китайский рынок — самый крупный — влияет на решения любого работающего там производителя. В Китае много богатых людей и там очень любят лакшери-товары, так что в той или иной степени ориентироваться на рынок этой страны совершенно естественно. «Новые X5 действительно в какой-то степени выполнены в направленности китайских автомобилей, но все-таки дух BMW там сохранен. Я не удивлюсь, если эта машина будет продаваться просто на ура, особенно на важнейших рынках для BMW — азиатских и в частности китайских», — подытожил Кадаков.