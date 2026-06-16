Сегодня 03:01 Камера ГИБДД ошиблась? Как обжаловать штраф онлайн Автоюрист Воропаев: любой штраф ГИБДД можно обжаловать без личного присутствия 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Уведомления от ГИБДД мало кому приносят счастье, особенно если они о штрафах по камерам видеофиксации. Хорошая новость в том, что наказание можно обжаловать без личного присутствия, для этого существуют несколько способов. Как это сделать и что нужно учесть, разобрался 360.ru.

Способы проверки штрафов ГИБДД Штрафы на автомобиль можно проверить в личном кабинете на «Госуслугах» и на сайте ГИБДД. Потребуются название машины, госномер и свидетельство о регистрации. В приложении «Госуслуги Авто» информация о штрафе высветится сама на главном экране. В нем же есть опция отслеживания штрафов на авто другого человека. Для этого в разделе «Штрафы» нужно выбрать «Добавить данные» или «Управление данными», а затем внести информацию о машине. Какие штрафы можно обжаловать онлайн Обжаловать можно любой штраф ГИБДД, сообщил 360.ru автоюрист Лев Воропаев. На рассмотрение этого дела можно не приходить.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Сотрудник, либо вышестоящее должностное лицо, либо суд обязаны рассмотреть дело в отсутствие гражданина, если он надлежащим образом извещен. Поэтому здесь каких-либо проблем не возникает с личным участием», — сказал он. Обжаловать штраф ГИБДД онлайн На «Госуслугах» принимаются жалобы на штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами в автоматическом режиме, но только если квитанция имеет уникальный идентификатор начислений с цифрами 188105 и 188101 в начале. Остальные УИН можно обжаловать онлайн, но на других сайтах, например, Московской административной дорожной инспекции. Как обжаловать автоштраф на «Госуслугах»: в личном кабинете открыть раздел «Платежи» и выбрать интересующий штраф; проверить информацию о нарушении, наличие фото с камеры, время и место; если онлайн-обжалование возможно, справа появится кнопка «Обжаловать», нужно нажать ее; выбрать одну из предложенных причин обжалования. Система на одном из этапов запросит доказательства, если они есть. Это понадобится, например, в случае автоштрафа за разговор по телефону за рулем, хотя смартфон находился на удерживающем устройстве. Воропаев сообщил 360.ru, что если ошибка при начислении штрафа очевидна по фото или видео с камеры видеофиксации, то можно обойтись ими. Если же нет, придется озадачиться поиском других аргументов.

Если это явно не видно, то, конечно, обязательно предоставить видеозаписи салона, фотографию салона этого момента. Если этого предоставлено не будет, то <…> вряд ли постановление о штрафе будет отменено. Лев Воропаев Автоюрист

В качестве доказательств, по информации «Госуслуг», можно загрузить также письменные показания очевидцев, данные систем мониторинга транспорта о местоположении и скорости машины. Подойдут и документы, включая договор аренды машины, билеты на поезд или доверенность на управление авто.

Интересно Суд рассмотрит жалобу на штраф с камеры ГИБДД в течение 10 дней. Если подать ее на «Госуслугах», через ГИБДД или другие ведомства, то за 10 рабочих дней.

Иногда штрафы приходят за давно проданную машину. Такое случается, если новый владелец не зарегистрировал «ласточку» в течение 10 дней. Прежний владелец может подать на «Госуслугах» заявление о прекращении регистрации, а при обжаловании наказания сообщить о продаже автомобиля и приложить копию договора купли-продажи. Статус рассмотрения жалобы можно отслеживать там же, в личном кабинете. При обжаловании уже оплаченного штрафа нужно обратиться в ведомство, которое его наложило, и потребовать вернуть деньги.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Для обжалования автоштрафа через ГАС «Правосудие» нужно авторизоваться с логином и паролем от «Госуслуг». Заявления принимаются в разделе «Подача жалобы на постановление по делу об административном правонарушении». Штрафы за повторные нарушения: есть ли шанс на обжалование Существует мнение, что накопление одинаковых штрафов понизит шанс на оспаривание. Но собеседник 360.ru заявил, что это не совсем так. По наблюдениям автоюриста, на такие незначительные нарушения, как разговор по телефону, вряд ли обратят внимание, это работает только по тяжким статьям, вроде вождения в нетрезвом виде. «Там чисто психология. Сотрудник видит, что у вас 35 штрафов за то, что вы разговариваете по телефону без hands-free. Да, в теории это может склонить его чашу весов, если он рассматривает вашу жалобу, где вы указываете, что вы по телефону не разговаривали без hands-free. Но это чистая психология», — сказал Воропаев.

По закону множество штрафов за одни и те же нарушения, полученных в течение года, станут лишь отягчающим обстоятельством. Автоюрист объяснил, что в таком случае автовладельцу назначат более строгое наказание.