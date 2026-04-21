Автоэксперт Попов рассказал, допустимо ли смотреть сообщения на смартфоне за рулем

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT обратил внимание на то, что норма в ПДД, запрещающая вести переговоры по телефону без устройств, позволяющих делать это без рук, уже устарела и не соответствует современным реалиям.

По его словам, помимо мобильных телефонов существует множество других гаджетов, отвлекающих водителя от управления автомобилем. При этом действующие правила запрещают держать телефон в руке во время разговора, но никак не регламентируют просмотр или набор текстовых и голосовых сообщений.

Эксперт пояснил, что фиксация нарушения зависит от алгоритма работы системы: если она настроена определять движение руки, оторванной от руля, как проступок, то водитель будет оштрафован. Однако, как подчеркнул Попов, даже при использовании громкой связи или гарнитуры водитель все равно отвлекается от дороги, поскольку ему необходимо осмыслить, кто звонит, о чем идет речь и как ответить. Он также сообщил, что в настоящее время в Минтрансе рассматриваются поправки, касающиеся использования гаджетов за рулем.