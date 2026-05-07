07 мая 2026 20:22 К врачу за три месяца: за что в России будут лишать водительских прав?

В России грядут очередные изменения в законодательстве, которые затронут десятки тысяч водителей. С 1 марта 2027 года расширится перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Однако речь идет не о нарушениях при вождении, а о здоровье автомобилистов. Кого коснутся нововведения — в материале 360.ru.

Новый порядок: строго три месяца Правительство утвердило поправки, касающиеся признания национальных или международных водительских удостоверений недействительными. Судя по документам, с которыми ознакомилось РИА «Новости», ключевое изменение касается процедуры взаимодействия ГИБДД и медицинских учреждений. По текущим нормам при обнаружении во время обязательного медосмотра у водителя признаков болезни, считающейся противопоказанием к управлению транспортным средством, его направляют на дообследование и лечение. Если недуг подтверждается, следует внеочередное обязательное медосвидетельствование. Однако некоторые автомобилисты позволяли себе затягивать процесс или игнорировать визиты к врачам. В 2027 году этот люфт исчезнет.

Поправки обязывают пройти медосвидетельствование строго в течение трех месяцев после получения соответствующего уведомления. Если этого не сделать в установленный срок, права автоматически признают недействительными с последующим аннулированием.

Права аннулируют или отберут — в чем разница? По словам автоюриста Сергея Радько, в обществе до сих пор часто используют фразу «отобрали права», хотя с юридической точки зрения она устарела. В беседе с 360.ru эксперт призвал различать понятия. «Такого понятия, как отобрать водительское удостоверение, в законе не существует. Физически права изымались до 2013 года, выдавали временное разрешение, но сейчас такой процедуры нет», — сказал он. Радько отметил, что лишение права управления транспортным средством за нарушение ПДД и признание прав недействительными по состоянию здоровья — кардинально разные вещи.

В чем суть нововведения по водительским правам

При получении водителем направления на медосвидетельствование пугаться не нужно, пояснил автоюрист. Не исключено, что тщательное обследование позволит, наоборот, опровергнуть предварительный диагноз, который является противопоказанием к управлению машиной.

Если болезнь не подтвердится, права не аннулируют, все будет нормально. Однако если не пройти процедуру, то через три месяца права обнулят в любом случае.

Однако, несмотря на благие стремления законодателей очистить дороги от автомобилистов с неприемлемыми диагнозами, механизм реализации нововведений пока вызывает вопросы. Основной из них — кто и как будет фиксировать признаки заболевания.

«По задумке, которая есть в законе, врач обязан проинформировать органы, если выявил признаки болезни. Но большинство мешающих управлению недугов, помимо очевидных ампутаций частей тела, не столь заметны при обычном медосмотре. Заболевание может носить психический характер, это может быть и наркомания, и алкоголизм. Определить их может не каждый специалист», — пояснил собеседник 360.ru. Радько добавил, что ужесточение правил может привести к тому, что при появлении у водителя какого-либо заболевания, являющегося противопоказанием к управлению авто, он не пойдет лечиться официально. Чтобы этого не происходило, новые нормы необходимо тщательно проработать с учетом всех нюансов.

Как оспорить аннулирование водительских прав

Если вас лишили прав за выезд на встречную полосу или значительное превышение скорости, то это компетенция суда, и такое наказание можно обжаловать в вышестоящей инстанции. «Если говорить об аннулировании прав по медицинским показаниям, то пока неизвестно, как это будет делаться», — сказал Радько.

Поскольку состояние здоровья водителя напрямую влияет на безопасность дорожного движения, а ряд недугов может значительно снижать концентрацию и способность адекватно оценивать ситуацию, существует утвержденный перечень болезней, являющихся противопоказанием к управлению авто. К ним относятся: шизофрения;

умственная отсталость;

шизотипические и расстройства бредового типа;

тяжелая депрессия;

маниакальные эпизоды;

различные формы деменции;

галлюцинации;

эпилепсия;

болезнь Альцгеймера; рассеянный склероз в тяжелых формах;

последствия инсультов;

тяжелые виды мигрени, сопровождающиеся нарушением сознания;

алкогольная и наркотическая зависимости;

полная слепота;

ахроматопсия (неспособность различать цвета);

тяжелые формы глаукомы и катаракты;

значительное снижение остроты зрения на обоих глазах;

расстройства личности (требуют индивидуальной оценки).

Остаться без водительского удостоверения можно и при идеальном состоянии здоровья, если нарушать правила дорожного движения. Соответствующее наказание предусмотрено в таких случаях, как:

езда без госзнаков или со скрытыми;

незаконное использование мигалок;

вождение в нетрезвом виде;

превышение скорости на 60 километров в час и больше;

повторный проезд на красный свет;

пересечение железнодорожных путей вне переезда, при закрытом шлагбауме или на красный;

отказ от медосвидетельствования;

езда по встречной полосе;

оставление места ДТП.