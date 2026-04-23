Новые штрафы за неоплату парковки в Подмосковье введут с 28 апреля

С 28 апреля в Московской области вступят в силу новые штрафы за неоплаченную платную парковку. Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях региона, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Для должностных лиц штраф составит 5 000 рублей, для юридических — 15 000 рублей. Граждане же продолжат платить 2 500 рублей, размер штрафа для них не изменился.

В Минтрансе напомнили, что оплатить парковку можно двумя способами: через СМС по номеру 7757 или через мобильное приложение «Парковки России».

Некоторые категории граждан могут парковаться на платных парковках бесплатно. Среди них — члены многодетных семей, владельцы электромобилей и мотоциклов, а также резиденты в ночное время. Для этого нужно получить соответствующее разрешение на региональном портале государственных услуг. Инвалиды могут парковаться бесплатно на специально оборудованных местах.

Штраф за неоплату парковки можно обжаловать в Центре безопасности дорожного движения Московской области.