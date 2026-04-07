Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт на фоне гололедицы

В середине недели в Москве ожидается гололедица — погода резко изменится 8 апреля. Об этом предупредила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Если вы уже поменяли резину на летнюю, рекомендуем оставить автомобиль дома и использовать городской транспорт», — призвали в ведомстве.

Если возможности отказаться от пользования личной машиной нет, необходимо придерживаться ряда рекомендаций во время вождения: избегать резких маневров, увеличить дистанцию, снижать скорость заранее у пешеходных переходов и остановок, а также не отвлекаться на телефон.

Ранее стало известно, что в среду в Москве начнется снегопад, который продлится несколько дней. На земле образуется снежный покров высотой один-два сантиметра.