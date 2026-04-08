В МЧС предупредили о непогоде в Подмосковье в ночь на 9 апреля

В ночь на 9 апреля в Подмосковье ожидаются мокрый снег, гололедица и порывы сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жителей и гостей региона призвали быть бдительными и осторожными и в случае любых происшествий звонить по номеру 112. Кроме того, спасатели опубликовали памятку для водителей и пешеходов, как действовать во время гололеда.

Ранее в столичных главке МЧС и дептрансе также предупредили москвичей о предстоящей непогоде. Их призвали по возможности использовать общественный транспорт, а если это невозможно, то увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам же рекомендовали обходить рекламные конструкции и шаткие постройки и не прятаться под деревьями.