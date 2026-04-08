Дыхание зимы вернулось. Жителей Подмосковья предупредили о снегопадах

Синоптик Тишковец: в среду снежные заряды доберутся до запада Подмосковья

В среду, 8 апреля, снегопад накроет западные районы Московской области. Осадки уже идут в Клину и Дмитрове, сообщил в телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, также снегопад фиксируют в Верхневолжье, на Вологодчине, юге Кубани и Ставрополья, севере Свердловской области, в Югре, Кировской области.

«В течение дня снежные заряды доберутся до запада Центральной России, Смоленщины и западных районов Подмосковья», — написал он.

Метеоролог объяснил, что синоптическую ситуацию на большей части европейской территории России обусловит обширный циклон, насыщенный густыми полями облачности и осадков.

«В Москве дождь перейдет в мокрый снег. Небосвод закрыт слоисто-разорванными облаками с нижней кромкой 300-600 метров. Ветер западный, до метра в секунду, влажность — 91%, атмосферное давление — 739,5 миллиметра ртутного столба, температура воздуха — до +5 градусов», — добавил Тишковец.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальной погоде в нескольких регионах страны.