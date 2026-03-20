«Терминатор» станет реальностью? В армию Китая предложили внедрить роботов-гуманоидов
Представитель НОАК выступил против неограниченного внедрения ИИ в армию
Китай опубликовал проект развития на ближайшие 15 лет. Среди планов республики — модернизировать и применять человекоподобных роботов. Насколько фильм «Терминатор» может стать близок к реальности.
Неэтично и безответственно
Сферу роботов в Китае развивают давно. В прошлом году в Шанхае открылась первая в стране база для тренировок компьютеризированных гуманоидов, а в Пекине провели совместный полумарафон людей и роботов и всемирные игры человекоподобных машин, выясняло РИА «Новости».
При этом китайские военные выступают против неограниченного применения искусственного интеллекта.
«То, что алгоритмам позволено выбирать, кто живет, а кто умирает, подрывает этические и ответственные нормы, применяемые на войне», — заявил официальный представитель Минобороны республики Цзян Бинь.
Роботы не обязаны быть похожи на человека
Директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин тоже предположил, что массового применения роботов-гуманоидов в китайских войсках ждать не стоит.
По его мнению, использовать роботов, похожих на человека, в боевых действиях неудобно.
«Если есть необходимость в наземном шагающем боевом роботе, он не обязательно должен быть гуманоидом. Зачем ему две ноги, когда может быть четыре?» — заявил ученый.
При этом полностью отказываться от машинной помощи, по его мнению, китайцы не будут. Искусственный интеллект помогает им обрабатывать разведданные и управлять подводными необитаемыми аппаратами. Кроме того, в стране регулярно проводят соревнования между компаниями-поставщиками автономных наземных систем, разрабатывающих средства не только для снабжения армии, но и для выполнения боевых задач.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что в Макао робот-гуманоид до полусмерти напугал пожилую местную жительницу. Управлявший им инженер местного учебного центра из хулиганства подвел робота к женщине, остановившейся, чтобы прочитать что-то в телефоне. Старушку госпитализировали, но быстро выписали, поскольку вреда ее здоровью робот не причинил.