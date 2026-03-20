«Терминатор» станет реальностью? В армию Китая предложили внедрить роботов-гуманоидов

Китай опубликовал проект развития на ближайшие 15 лет. Среди планов республики — модернизировать и применять человекоподобных роботов. Насколько фильм «Терминатор» может стать близок к реальности.

Неэтично и безответственно

Сферу роботов в Китае развивают давно. В прошлом году в Шанхае открылась первая в стране база для тренировок компьютеризированных гуманоидов, а в Пекине провели совместный полумарафон людей и роботов и всемирные игры человекоподобных машин, выясняло РИА «Новости».

При этом китайские военные выступают против неограниченного применения искусственного интеллекта.

«То, что алгоритмам позволено выбирать, кто живет, а кто умирает, подрывает этические и ответственные нормы, применяемые на войне», — заявил официальный представитель Минобороны республики Цзян Бинь.