В Китае робота-гуманоида арестовали за приставания к старушке

Пожилую китаянку увезли в больницу после ссоры с человекоподобным роботом в Макао. Прибывшая на место полиция увела гуманоида и разыскала владельца, сообщило издание China South Morning Post .

В китайском сегменте интернета завирусилось видео, на котором полицейский увел робота-гуманоида с улицы. Произошедшее напоминало арест, так как правоохранитель держал «преступника» за плечо.

Выяснилось, что робот модели Unitree G1 напугал пожилую женщину. Она остановилась, чтобы прочесть что-то в телефоне, а когда подняла глаза, наткнулась на робота и от неожиданности выругалась. Он в ответ поднял руки.

Китаянку увезли в больницу. Она не получила физических травм и быстро вернулась домой.

Полицейские увели робота и нашли его владельца. Местный учебный центр использовал гуманоида в рекламных целях, в тот вечер им управлял 50-летний сотрудник.

Ранее робот модели Unitree H1 напал на инженера. Остановить его удалось только отключением питания.