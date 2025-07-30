Сегодня 23:41 Российских пользователей оставили без SpeedTest. Чем теперь проверять скорость интернета 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Технологии

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Пользователи рунета остались без доступа к сервису измерения скорости и качества интернет-соединения SpeedTest. Сайт платформы заблокировал Роскомнадзор. В ведомстве объяснили свое решение выявленными угрозами безопасности. Какие данные собирал SpeedTest и как теперь россиянам изменять скорость интернета, узнал 360.ru.

Почему SpeedTest заблокировали в России?

В официальном заявлении Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сервису SpeedTest ссылкой на постановление правительства о правилах централизованного управления сетью связи общего пользования. В ведомстве заявили, что причиной блокировки стали выявленные угрозы безопасности для российского сегмента интернета. Специалисты входящего в Роскомнадзор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования добавили, что данные о скорости и качестве интернет-соединения, которые собирал SpeedTest могли использоваться для организации кибератак на отечественные Сети.

Фото: IMAGO/Silas Stein/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Там добавили, что американская компания Ookla, которой принадлежит сервис, получала данные об устройстве российской Сети, ее схеме, мощности узлов, работоспособности, а также узнавала, в каких частях страны и в какое время доступны региональные сегменты Сети. Председатель Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) Михаил Шурыгин заявил, что SpeedTest нельзя рассматривать как простой сайт для измерения скорости интернета. Так как он принадлежит американской компании, то по законам своей страны она обязана передавать все данные спецслужбам. «Такие сервисы в руках иностранной юрисдикции могут быть инструментом разведки, а не просто „полезной утилитой“», — отметил Шурыгин. Он пояснил, что пользователи добровольно передавали SpeedTest свои IP-адреса, локации, названия провайдеров и даже параметры устройства, через которые они входили в Сеть.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / www.globallookpress.com

Собранные сведения могут выстроить карту всей цифровой инфраструктуры России, которая может лечь в основу для анализа уязвимостей, мониторинга трафика и блокировок. С учетом начавшихся на этой неделе сбоев в работе различных сервисов и систем, часть из которых вызваны хакерскими атаками, блокировка SpeedTest стала попыткой снизить число таких рисков.

Чем теперь проверять скорость интернета?

Роскомнадзор рекомендовал использовать отечественные платформы для измерения скорости и качества интернет-соединения. Их оказалось не так уж мало. В ведомстве предложили владельцам гаджетов на операционной системе Android скачать через магазин RuStore приложение «ПроСеть», разработанное специалистами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Кроме данных о скорости и качестве связи, приложение определяет потерю пакетов и доступность веб-ресурсов.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Для стационарных компьютеров доступен «Линкметр», разработанный на базе российского измерительного комплекса «Вектор-2019». Он проверяет скорость соединения и пинга через браузер. Также есть сервис «Мегабитус» российской компании TelecomDaily. Доступен как в браузерной версии, так и виде мобильного приложения. Он измеряет не только скорость и качество соединения, но и показывает задержки и процент потери пакетов. Кроме того, россиянам доступны «Яндекс.Интернетометр», измеряющий скорость и показывающий информацию, собранную на базе IP-адреса и веб-браузера. Еще один российский сервис 2IP подберет ближайшую к пользователю локацию и измерит скорость интернета. Также он предлагает другие полезные веб-инструменты. Среди иностранных сервисов, которые пока доступны россиянам, Cloudflare Speed Test, разработанный одним из крупнейших DN и DNS-провайдеров США. Сервис тестирует не только скорость загрузки и отдачу сигнала, но также задержку (latency) колебания сигнала (jitter), а также стабильность соединения. Но нужно быть аккуратным, так как компания американская, то она выполняет законы своей страны.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images / www.globallookpress.com

Для большего спокойствия можно выбрать французский nPerf или немецкий Speedcheck. Оба сервиса проводят подробные тесты и измеряют скорость интернета, качество доступного видео, веб-серфинга и отдачу популярных сайтов. Есть как обычная версия, так и приложения для Android и iOS. Как европейские компании они соблюдают Общий регламент по защите данных, действующий в ЕС с 2018 года, который предусматривает, что пользователь должен дать согласие на сбор данных. Также есть полностью анонимный британский Meteor от компании OpenSignal. Кроме измерения основных показателей, он также оценивает работу популярных приложений YouTube, Zoom, мессенджеров и других. Но он представлен только в качестве мобильного приложения.