Доступ к Speedtest заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал доступ к Speedtest в России. Сервис использовали для измерения скорости и качества интернет-соединения.

«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети Интернет», — процитировало РИА «Новости» заявление РКН.

Осенью прошлого года против Speedtest выступал депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, сервис много лет позиционировали как мировой стандарт измерения скорости интернет-соединения и все это время собирали подробную информацию о конфигурации сетей для спецслужб США.