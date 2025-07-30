Доступ к Speedtest заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал доступ к Speedtest в России. Сервис использовали для измерения скорости и качества интернет-соединения.
«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети Интернет», — процитировало РИА «Новости» заявление РКН.
Осенью прошлого года против Speedtest выступал депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, сервис много лет позиционировали как мировой стандарт измерения скорости интернет-соединения и все это время собирали подробную информацию о конфигурации сетей для спецслужб США.
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