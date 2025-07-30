Роскомнадзор предложил альтернативу заблокированному Speedtest

Разработанное в России приложение «ПроСеть» поможет пользователям измерить скорость и качество соединения интернета. Такую альтернативу заблокированному сервису Speedtest предложили представители Роскомнадзора в комментарии «Коммерсанту».
В ведомстве заявили, что отечественная программа доступна для гаджетов на операционной сети Android и закачать ее можно через RuStore.
Разработку выпустили специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
Сервис Speedtest заблокировали для российских пользователей в среду, 30 июля. В решении Роскомнадзора говорится, что причиной стали выявленные угрозы безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента интернета.
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