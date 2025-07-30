Роскомнадзор предложил альтернативу заблокированному Speedtest

Разработанное в России приложение «ПроСеть» поможет пользователям измерить скорость и качество соединения интернета. Такую альтернативу заблокированному сервису Speedtest предложили представители Роскомнадзора в комментарии «Коммерсанту» .

В ведомстве заявили, что отечественная программа доступна для гаджетов на операционной сети Android и закачать ее можно через RuStore.

Разработку выпустили специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Сервис Speedtest заблокировали для российских пользователей в среду, 30 июля. В решении Роскомнадзора говорится, что причиной стали выявленные угрозы безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента интернета.