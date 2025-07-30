Speedtest заподозрили в помощи хакерам, атаковавшим сети России

Мониторинговый сервис Speedtest заблокировали в России из-за подозрения в помощи при организации хакерских атак. Об этом РИА «Новости» рассказали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

«Данные собираемые американским сервисом могут использоваться для планирования, организации, проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий и организаций», — заявили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису Speedtest от компании Ookla. Его использовали для измерения скорости и качества интернет-соединения.

В качестве альтернативы заблокированному сервису предложили использовать разработанное в России приложение «ПроСеть».