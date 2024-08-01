Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

Сбой в работе YouTube может поспособствовать тому, что россияне начнут активнее применять инструменты для того, чтобы пользоваться им в обычном формате. VPN-сервисы уже получили новых пользователей, заявил в беседе с 360.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Попытки перейти на альтернативные платформы предпринимались многократно. Была реклама, маркетинговая активность. Но пока переход не состоялся», — пояснил он.

По мнению специалиста, разговоры о замедлении YouTube лишь подогрели интерес к видеохостингу и способам обхода блокировок.

По словам Муртазина, YouTube в какой-то мере заменил традиционные СМИ вроде телевидения, журналов и газет. Дети привыкли смотреть мультфильмы, а пенсионерки — делиться друг с другом интересными роликами. Он уверен, что россияне продолжат им пользоваться, даже если придется прибегать к хитростям и сервисам для обхода блокировок.

«Мы видим взлет количества установок VPN-клиентов. За три дня появилось примерно полмиллиона человека, которые раньше не пользовались способами обхода блокировок», — сказал он.

Блокировка или технические проблемы

Историю с замедлением YouTube Муртазин назвал непоследовательной. По его мнению, для блокировки сервиса есть основания, но вместе с тем не до конца ясно, какую именно проблему пытаются решить.

По его оценкам, рост посещаемости YouTube в России продолжится. Просто в случае «поломок» пользователи подключат VPN и нагрузят сети.