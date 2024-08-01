Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?
Аналитик Муртазин: YouTube останется популярным в России вопреки замедлению
Сбой в работе YouTube может поспособствовать тому, что россияне начнут активнее применять инструменты для того, чтобы пользоваться им в обычном формате. VPN-сервисы уже получили новых пользователей, заявил в беседе с 360.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Импортозамещение в интернете
По мнению специалиста, разговоры о замедлении YouTube лишь подогрели интерес к видеохостингу и способам обхода блокировок.
«Попытки перейти на альтернативные платформы предпринимались многократно. Была реклама, маркетинговая активность. Но пока переход не состоялся», — пояснил он.
По словам Муртазина, YouTube в какой-то мере заменил традиционные СМИ вроде телевидения, журналов и газет. Дети привыкли смотреть мультфильмы, а пенсионерки — делиться друг с другом интересными роликами. Он уверен, что россияне продолжат им пользоваться, даже если придется прибегать к хитростям и сервисам для обхода блокировок.
«Мы видим взлет количества установок VPN-клиентов. За три дня появилось примерно полмиллиона человека, которые раньше не пользовались способами обхода блокировок», — сказал он.
Блокировка или технические проблемы
Историю с замедлением YouTube Муртазин назвал непоследовательной. По его мнению, для блокировки сервиса есть основания, но вместе с тем не до конца ясно, какую именно проблему пытаются решить.
По его оценкам, рост посещаемости YouTube в России продолжится. Просто в случае «поломок» пользователи подключат VPN и нагрузят сети.
«Можно говорить о том, что первые попытки прощупать почву для блокировки YouTube привели ровно в обратному — к установке VPN-клиентов, росту трафика, нагрузке на сети, раздражению у пользователей. А что в плюсе, я не очень понимаю», — признался собеседник 360.ru.
Последний сбой в работе YouTube в России произошел ночью 1 августа. За две недели до этого Ростелеком предупредил о возможных проблемах из-за исчерпания мощности оборудования для кеширования и увеличения скорости загрузки.