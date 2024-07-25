Сегодня 15:44 Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам Блогер Wylsacom: вопросы, которые ставят перед YouTube, не решатся блокировкой 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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В Сети возобновилось обсуждение блокировки YouTube. Все из-за того, что в Кремле готовятся полностью приостановить работу сервиса на территории России, сообщили инсайдеры. Что это означает для блогеров и пользователей и есть ли достойные отечественные замены иностранному видеохостингу — в материале 360.ru.

Попытки заблокировать YouTube Говорить о запрете YouTube начали в марте 2022 года, когда в России заблокировали Instagram*. В октябре к блокировке видеохостинга хотели привлечь Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Разговоры об этом начинали еще несколько раз в 2023 году. Все чаще тему поднимают в 2024-м. До сих пор представители Кремля эти слухи опровергали. Замедление YouTube Однако в который раз вновь прошел слух, что Кремль готовит полную блокировку YouTube в России. Это может произойти уже этой осень — в октябре, утверждают инсайдеры. Подчеркивается, что это не политическое решение, а якобы Google не может обеспечить стабильную и быструю работу сервиса из-за выходящей из строя на территории России техники.

Фото: Global Look Press

Тему подняли на фоне заявления депутата Госдумы Александра Хинштейна. По его словам, в течение следующих двух недель скорость загрузки YouTube на компьютерах в России может снизиться до 40%, а затем до 70%. «Дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки развиваются сейчас более чем активно», — заявил Хинштейн. В подтверждение вероятности блокировки до этого все отрицавший пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что «нужно быть ко всему готовыми».

Фото: Global Look Press

«Мы должны быть просто готовы к тому, что да, и дальше нас будут выкидывать из их ресурсов. Но я считаю, что выкинули из одного — надо идти в другой. И нечего стесняться», — сказал Песков. Руководитель редакции сайта 360.ru Евгений Дабижа сомневается, что YouTube изменит политику, которая не устраивает российские власти. Доступы к каналам Shaman и других заслуженных артистов вряд ли вернут. «Есть ощущение, что заявление Хинштейна адресовано не только YouTube, но и отечественным площадкам. Некоторые из них существуют не один десяток лет. Однако русского YouTube у нас так и не появилось — а пора. Не может такого быть, чтобы на родине VK и Telegram чего-то вообще не могли», — уточнил Дабижа.

Фото: Global Look Press

Есть ли в России достойные аналоги YouTube? «У YouTube нет альтернатив, поэтому запасных путей отхода у блогеров тоже нет. Мы присутствуем на российских площадках, типа „VK Видео“ и RuTube более 10 лет, но там наши видео никто не смотрит», — рассказал 360.ru IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук. Кроме того, работы канала Корнейчука на российских площадках не продвигаются. Также на отечественных сервисах нет работающих алгоритмов, удобного интерфейса, аналитики — ничего, заявил эксперт.

У нас в России нет ничего подобного YouTube и не будет даже в случае блокировки. Илья Корнейчук

Если депутаты вместе с Роскомнадзором надавят на «VK Видео», чего они не делают, в стране появится достойный аналог, утверждает IT-эксперт.

Фото: Global Look Press

«Я думаю, что с блокировкой YouTubе профессиональный видеоблогинг будет уничтожен. Я считаю, что русскоязычный контент входит в топ-3 в мире. Если мы не сможем работать на этом видеохостинге, зарабатывать, то останутся любители, а профессионалы пойдут работать куда-то еще, потому что у всех семьи», — отметил Корнейчук. Есть политические блогеры, которых заблокировали на YouTube, и им пришлось уйти на другие площадки. Но тут нюанс: аудитория пошла за ними, потому что изначально была погружена в политическую повестку. Но аполитичная аудитория так не сделает, уверен Корнейчук. Два года — не какой-то большой срок для того, чтобы сделать классную мощную площадку, которая могла бы сравниться с YouTube, считает руководитель отдела социальных сетей телеканала «360» Юлия Андреева. Поэтому у отечественных сервисов все впереди.

Фото: Global Look Press

Руководитель направления digital телеканала «360» Олег Городничий в своем Telegram-канале также высказался по поводу возможной блокировки YouTube этой осенью. По его мнению, российские площадки начнут догонять видеохостинг от Google только после его блокировки — не ранее. «Эти соцсети должны исчезнуть, чтобы российский пользователь пошел в наши соцсети. И только тогда все полетит. Монетизация вырастет, органические просмотры пойдут, рекламодатель постучится», — отметил Городничий. В России уже работают следующие наиболее популярные аналоги YouTube: «VK Видео»;

RuTube;

«Яндекс.Дзен» или «Дзен.Видео»;

Vimeo и другие.

Фото: Global Look Press

В RuTube свою готовность к блокировке главного иностранного конкурента решили не комментировать. «Данную тему мы не комментируем. В сентябре у видеохостинга RuTube состоится ряд значимых инфоповодов, будем рады о них рассказать вам осенью», — ответили в компании. Что будет после блокировки YouTube в России? Если YouTube заблокируют, блогерам придется уходить на другие площадки, заявил в разговоре с 360.ru создатель и владелец YouTube-канала с 11 миллионами подписчиков Wylsacom Валентин Петухов. Он утверждает, что его блог перейдет на отечественные платформы, такие как «VK Видео». При этом те вопросы, которые ставятся перед YouTube, блокировкой не решатся.

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Я не сторонник однозначного и сурового решения о блокировке. Мне кажется, это окажет пагубное действие», — подытожил Wylsacom. Когда Googlе убрал монетизацию YouTube для российских блогеров, предполагалось, что они вместе с аудиторией перекочуют на другие площадки, но все пошло не совсем по плану, считает Андреева. «Да, блогеры пошли на отечественные площадки, но есть и те каналы, которые вышли из положения перестройкой работы с прямыми рекламодателями. Доходы на YouTube упали, но аудитория осталась», — отметила Андреева.

Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

По ее мнению, в этот раз будет примерно то же самое: кто-то перейдет в другие соцсети, кто-то продолжит свою деятельность в режиме замедления. Точно можно сказать, что блокировка иностранного видеохостинга простимулирует разработчиков российских площадок к развитию, уверена Андреева. «Битва за пользователя между российскими площадками начнется всерьез. YouTube по комфортности смотрения был впереди всех, планка высокая», — подчеркнула эксперт.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.