Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам
Блогер Wylsacom: вопросы, которые ставят перед YouTube, не решатся блокировкой
В Сети возобновилось обсуждение блокировки YouTube. Все из-за того, что в Кремле готовятся полностью приостановить работу сервиса на территории России, сообщили инсайдеры. Что это означает для блогеров и пользователей и есть ли достойные отечественные замены иностранному видеохостингу — в материале 360.ru.
Попытки заблокировать YouTube
Говорить о запрете YouTube начали в марте 2022 года, когда в России заблокировали Instagram*. В октябре к блокировке видеохостинга хотели привлечь Генпрокуратуру и Роскомнадзор.
Разговоры об этом начинали еще несколько раз в 2023 году. Все чаще тему поднимают в 2024-м. До сих пор представители Кремля эти слухи опровергали.
Замедление YouTube
Однако в который раз вновь прошел слух, что Кремль готовит полную блокировку YouTube в России. Это может произойти уже этой осень — в октябре, утверждают инсайдеры.
Подчеркивается, что это не политическое решение, а якобы Google не может обеспечить стабильную и быструю работу сервиса из-за выходящей из строя на территории России техники.
Тему подняли на фоне заявления депутата Госдумы Александра Хинштейна. По его словам, в течение следующих двух недель скорость загрузки YouTube на компьютерах в России может снизиться до 40%, а затем до 70%.
«Дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки развиваются сейчас более чем активно», — заявил Хинштейн.
В подтверждение вероятности блокировки до этого все отрицавший пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что «нужно быть ко всему готовыми».
«Мы должны быть просто готовы к тому, что да, и дальше нас будут выкидывать из их ресурсов. Но я считаю, что выкинули из одного — надо идти в другой. И нечего стесняться», — сказал Песков.
Руководитель редакции сайта 360.ru Евгений Дабижа сомневается, что YouTube изменит политику, которая не устраивает российские власти. Доступы к каналам Shaman и других заслуженных артистов вряд ли вернут.
«Есть ощущение, что заявление Хинштейна адресовано не только YouTube, но и отечественным площадкам. Некоторые из них существуют не один десяток лет. Однако русского YouTube у нас так и не появилось — а пора. Не может такого быть, чтобы на родине VK и Telegram чего-то вообще не могли», — уточнил Дабижа.
Есть ли в России достойные аналоги YouTube?
«У YouTube нет альтернатив, поэтому запасных путей отхода у блогеров тоже нет. Мы присутствуем на российских площадках, типа „VK Видео“ и RuTube более 10 лет, но там наши видео никто не смотрит», — рассказал 360.ru IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.
Кроме того, работы канала Корнейчука на российских площадках не продвигаются. Также на отечественных сервисах нет работающих алгоритмов, удобного интерфейса, аналитики — ничего, заявил эксперт.
У нас в России нет ничего подобного YouTube и не будет даже в случае блокировки.
Илья Корнейчук
Если депутаты вместе с Роскомнадзором надавят на «VK Видео», чего они не делают, в стране появится достойный аналог, утверждает IT-эксперт.
«Я думаю, что с блокировкой YouTubе профессиональный видеоблогинг будет уничтожен. Я считаю, что русскоязычный контент входит в топ-3 в мире. Если мы не сможем работать на этом видеохостинге, зарабатывать, то останутся любители, а профессионалы пойдут работать куда-то еще, потому что у всех семьи», — отметил Корнейчук.
Есть политические блогеры, которых заблокировали на YouTube, и им пришлось уйти на другие площадки. Но тут нюанс: аудитория пошла за ними, потому что изначально была погружена в политическую повестку. Но аполитичная аудитория так не сделает, уверен Корнейчук.
Два года — не какой-то большой срок для того, чтобы сделать классную мощную площадку, которая могла бы сравниться с YouTube, считает руководитель отдела социальных сетей телеканала «360» Юлия Андреева. Поэтому у отечественных сервисов все впереди.
Руководитель направления digital телеканала «360» Олег Городничий в своем Telegram-канале также высказался по поводу возможной блокировки YouTube этой осенью. По его мнению, российские площадки начнут догонять видеохостинг от Google только после его блокировки — не ранее.
«Эти соцсети должны исчезнуть, чтобы российский пользователь пошел в наши соцсети. И только тогда все полетит. Монетизация вырастет, органические просмотры пойдут, рекламодатель постучится», — отметил Городничий.
В России уже работают следующие наиболее популярные аналоги YouTube:
- «VK Видео»;
- RuTube;
- «Яндекс.Дзен» или «Дзен.Видео»;
- Vimeo и другие.
В RuTube свою готовность к блокировке главного иностранного конкурента решили не комментировать.
«Данную тему мы не комментируем. В сентябре у видеохостинга RuTube состоится ряд значимых инфоповодов, будем рады о них рассказать вам осенью», — ответили в компании.
Что будет после блокировки YouTube в России?
Если YouTube заблокируют, блогерам придется уходить на другие площадки, заявил в разговоре с 360.ru создатель и владелец YouTube-канала с 11 миллионами подписчиков Wylsacom Валентин Петухов.
Он утверждает, что его блог перейдет на отечественные платформы, такие как «VK Видео». При этом те вопросы, которые ставятся перед YouTube, блокировкой не решатся.
«Я не сторонник однозначного и сурового решения о блокировке. Мне кажется, это окажет пагубное действие», — подытожил Wylsacom.
Когда Googlе убрал монетизацию YouTube для российских блогеров, предполагалось, что они вместе с аудиторией перекочуют на другие площадки, но все пошло не совсем по плану, считает Андреева.
«Да, блогеры пошли на отечественные площадки, но есть и те каналы, которые вышли из положения перестройкой работы с прямыми рекламодателями. Доходы на YouTube упали, но аудитория осталась», — отметила Андреева.
По ее мнению, в этот раз будет примерно то же самое: кто-то перейдет в другие соцсети, кто-то продолжит свою деятельность в режиме замедления.
Точно можно сказать, что блокировка иностранного видеохостинга простимулирует разработчиков российских площадок к развитию, уверена Андреева.
«Битва за пользователя между российскими площадками начнется всерьез. YouTube по комфортности смотрения был впереди всех, планка высокая», — подчеркнула эксперт.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.