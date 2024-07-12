Россиян предупредили о сбоях в работе YouTube

Ростелеком: в работе YouTube ожидаются сбои из-за неполадок в Google

Фото: Unsplash

В России могут начаться сбои в работе видеохостинга YouTube. Об этом предупредили в пресс-службе Ростелекома.

На скорость загрузки и качество воспроизведения видео повлияют неполадки с оборудованием Google. Сейчас наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика.

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей», — рассказали в Ростелекоме.

Техника, из-за которой могут появиться проблемы, используется для кэширования и увеличения скорости загрузки роликов.

Сбои в работе YouTube и Google наблюдались в марте 2024 года. На проблемы пожаловались пользователи по всему миру.

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