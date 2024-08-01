Массовый сбой в работе YouTube зафиксировали в России

Downdetector: россияне зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube

Фото: Unsplash

Ночью 1 августа в России произошел массовый сбой в работе YouTube. Судя по данным сервиса Downdetector, на проблемы с воспроизведением видео пожаловались жители нескольких регионов страны, сообщил РБК.

Пик неполадок пришелся на 01:00, в это время зарегистрировали более 400 обращений. Через час количество новых жалоб сократилось почти вдвое, а к утру их приняли чуть более 70.

Каждый четвертый пользователь заявил о неработающем YouTube в целом, 48% — о проблемах только с десктопной версией. Некоторые сообщили о невозможности воспроизвести видео.

Большинство обращений поступили из Москвы и Подмосковья. Неполадки фиксировали также в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

МТС, «Мегафон» и «Билайн» ранее предупреждали абонентов о замедлении видеохостинга. Мобильные операторы заверили, что не вводили ограничений. Ростелеком связал неполадки с состоянием оборудования Google.

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