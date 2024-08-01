Массовый сбой в работе YouTube зафиксировали в России

Ночью 1 августа в России произошел массовый сбой в работе YouTube. Судя по данным сервиса Downdetector, на проблемы с воспроизведением видео пожаловались жители нескольких регионов страны, сообщил РБК .

Пик неполадок пришелся на 01:00, в это время зарегистрировали более 400 обращений. Через час количество новых жалоб сократилось почти вдвое, а к утру их приняли чуть более 70.

Каждый четвертый пользователь заявил о неработающем YouTube в целом, 48% — о проблемах только с десктопной версией. Некоторые сообщили о невозможности воспроизвести видео.