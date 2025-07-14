В мессенджер MAX добавили возможность создавать каналы

Российский мессенджер MAX приступил к тестированию каналов. У пользователей появилась возможность подписываться и ставить реакции, а в дальнейшем они смогут самостоятельно их создавать. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе компании.

Владельцам аккаунтов в MAX уже доступна настройка уведомлений, функция закрепления каналов в списке чатов и их объединения в папки. В ближайшем будущем добавятся счетчик просмотров, комментирование постов и возможность поменять визуальное оформление.

Помимо каналов, пользователи могут применять стандартный функционал мессенджера: чаты, звонки и стикеры. Предусмотрена бесплатная отправка файлов весом до четырех гигабайт. Основная цель MAX — объединить в одном приложении общение, финансы, госуслуги и другие цифровые потребности.

В частности, уже доступны денежные переводы в чатах через ВТБ и «Альфа-банк», получение уведомлений о записях через сервис Yclients и организация путешествий через Ozon Travel. Функционал платформы будет только расти.

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