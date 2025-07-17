Telegram начал регистрацию представительства в России

Telegram приступил к регистрации собственного представительства в России. Информацию об этом опубликовали в реестре Роскомнадзора .

Из записи следует, что процесс находится на стадии согласования. Команда мессенджера намерена выполнить все требования закона «О приземлении», который вступил в силу еще 1 января 2022 года.

Он обязал зарубежные IT-компании с суточной аудиторией больше 500 тысяч пользователей открывать в стране уполномоченное юридическое лицо.

C того момента Telegram выполнил только два других требования: зарегистрировал личный кабинет на сайт Роскомнадзора и разместил электронную форму для обратной связи.

На прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин напомнил, что другие требования мессенджер до сих пор не осуществил.