Новая Siri, умный поиск по фото и безопасность. Каким будет обновление iOS 27

Apple официально анонсировала операционную систему iOS 27 на ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC 2026). Она станет доступна для широкого круга пользователей уже в ближайшее время. Новая прошивка принесет с собой целый ряд изменений, затронувших как производительность старых устройств, так и функционал голосового помощника.

Новая Siri и быстрая производительность

Одним из главных заявленных преимуществ новинки стала оптимизация работы. Разработчики сообщают, что в iOS 27 приложения будут запускаться на 30% быстрее по сравнению с предыдущей версией. Также значительному ускорению подвергся AirDrop: передача файлов теперь будет происходить на 80% быстрее.

Особое внимание в обновлении уделили голосовому ассистенту. Siri получила интеграцию с технологиями искусственного интеллекта, что позволяет ей взаимодействовать практически со всеми встроенными приложениями. Пользователи смогут находить нужные снимки в галерее или отвечать на вопросы, связанные с фотографиями.

Кроме того, ассистент научился определять геолокацию по фото, что расширяет поисковые возможности системы. На начальном этапе функция будет работать исключительно на английском языке.

В систему также добавили несколько важных функций для повседневного использования. Приложение «Здоровье» теперь включает инструменты для отслеживания менструального цикла.