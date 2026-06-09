Новая Siri, умный поиск по фото и безопасность. Каким будет обновление iOS 27

Apple анонсировала операционную систему iOS 27

Vernon Yuen/Keystone Press Agency
Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Apple официально анонсировала операционную систему iOS 27 на ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC 2026). Она станет доступна для широкого круга пользователей уже в ближайшее время. Новая прошивка принесет с собой целый ряд изменений, затронувших как производительность старых устройств, так и функционал голосового помощника.

Новая Siri и быстрая производительность

Одним из главных заявленных преимуществ новинки стала оптимизация работы. Разработчики сообщают, что в iOS 27 приложения будут запускаться на 30% быстрее по сравнению с предыдущей версией. Также значительному ускорению подвергся AirDrop: передача файлов теперь будет происходить на 80% быстрее.

Особое внимание в обновлении уделили голосовому ассистенту. Siri получила интеграцию с технологиями искусственного интеллекта, что позволяет ей взаимодействовать практически со всеми встроенными приложениями. Пользователи смогут находить нужные снимки в галерее или отвечать на вопросы, связанные с фотографиями.

Кроме того, ассистент научился определять геолокацию по фото, что расширяет поисковые возможности системы. На начальном этапе функция будет работать исключительно на английском языке.

В систему также добавили несколько важных функций для повседневного использования. Приложение «Здоровье» теперь включает инструменты для отслеживания менструального цикла.

Фото: РИА «Новости»

Красивый интерфейс и безопасность

Любители кастомизации оценят возможность самостоятельно регулировать прозрачность элементов интерфейса и настраивать эффект так называемого «жидкого стекла». Владельцы беспроводных наушников AirPods получат доступ к персональному эквалайзеру, позволяющему гибко настраивать звучание под свой вкус.

Значительно улучшена система родительского контроля. Apple обновил специальные детские аккаунты с расширенными возможностями ограничения доступа к контенту и приложениям.

Стоит отметить и работу над безопасностью. В приложении «Пароли» появилась функция автоматической замены учетных данных, которые были скомпрометированы или попали в утечки.

Отдельного упоминания заслуживает совместимость. Вопреки слухам, iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, хотя некоторые профильные издания уточняют, что официальная поддержка начинается с iPhone 12.

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