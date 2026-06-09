Новая Siri, умный поиск по фото и безопасность. Каким будет обновление iOS 27
Apple анонсировала операционную систему iOS 27
Apple официально анонсировала операционную систему iOS 27 на ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC 2026). Она станет доступна для широкого круга пользователей уже в ближайшее время. Новая прошивка принесет с собой целый ряд изменений, затронувших как производительность старых устройств, так и функционал голосового помощника.
Новая Siri и быстрая производительность
Одним из главных заявленных преимуществ новинки стала оптимизация работы. Разработчики сообщают, что в iOS 27 приложения будут запускаться на 30% быстрее по сравнению с предыдущей версией. Также значительному ускорению подвергся AirDrop: передача файлов теперь будет происходить на 80% быстрее.
Особое внимание в обновлении уделили голосовому ассистенту. Siri получила интеграцию с технологиями искусственного интеллекта, что позволяет ей взаимодействовать практически со всеми встроенными приложениями. Пользователи смогут находить нужные снимки в галерее или отвечать на вопросы, связанные с фотографиями.
Кроме того, ассистент научился определять геолокацию по фото, что расширяет поисковые возможности системы. На начальном этапе функция будет работать исключительно на английском языке.
В систему также добавили несколько важных функций для повседневного использования. Приложение «Здоровье» теперь включает инструменты для отслеживания менструального цикла.
Красивый интерфейс и безопасность
Любители кастомизации оценят возможность самостоятельно регулировать прозрачность элементов интерфейса и настраивать эффект так называемого «жидкого стекла». Владельцы беспроводных наушников AirPods получат доступ к персональному эквалайзеру, позволяющему гибко настраивать звучание под свой вкус.
Значительно улучшена система родительского контроля. Apple обновил специальные детские аккаунты с расширенными возможностями ограничения доступа к контенту и приложениям.
Стоит отметить и работу над безопасностью. В приложении «Пароли» появилась функция автоматической замены учетных данных, которые были скомпрометированы или попали в утечки.
Отдельного упоминания заслуживает совместимость. Вопреки слухам, iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, хотя некоторые профильные издания уточняют, что официальная поддержка начинается с iPhone 12.