iPhone научится определять, что его выхватили из рук, и будет блокироваться
Apple разрабатывает новую систему защиты iPhone от уличных краж. Смартфон сможет автоматически блокироваться, если его резко выхватят из рук владельца, сообщило издание 9to5Mac.
Система будет анализировать не только само движение устройства, но и дополнительные признаки — местоположение пользователя, наличие рядом Apple Watch и подключение к знакомой Wi-Fi-сети. Если алгоритм распознает попытку кражи, экран сразу заблокируется, а для повторного доступа потребуется Face ID, Touch ID или другая проверка личности.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал 360.ru, что ворам в большинстве своем нужна не личная информация, а комплектующие.
«Когда у вас вырвали из рук телефон, он заблокирован, просто не получат доступ к вашим данным. В остальном история повторяется. Ровно так же, как продавали телефон на запчасти, так его и будут продавать», — сказал он.
Ранее IT-эксперт рассказал, что определить оригинальность iPhone можно по букве M в номере модели.