iPhone научится определять, что его выхватили из рук, и будет блокироваться

Apple разрабатывает новую систему защиты iPhone от уличных краж. Смартфон сможет автоматически блокироваться, если его резко выхватят из рук владельца, сообщило издание 9to5Mac .

Система будет анализировать не только само движение устройства, но и дополнительные признаки — местоположение пользователя, наличие рядом Apple Watch и подключение к знакомой Wi-Fi-сети. Если алгоритм распознает попытку кражи, экран сразу заблокируется, а для повторного доступа потребуется Face ID, Touch ID или другая проверка личности.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал 360.ru, что ворам в большинстве своем нужна не личная информация, а комплектующие.

«Когда у вас вырвали из рук телефон, он заблокирован, просто не получат доступ к вашим данным. В остальном история повторяется. Ровно так же, как продавали телефон на запчасти, так его и будут продавать», — сказал он.

