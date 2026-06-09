Гаджет без суперкамеры по цене машины. В Сеть слили фото первого складного iPhone

В Сети появилось фото первого складного iPhone, Снимки опубликовал отраслевой инсайдер Сонни Диксон, который уже не раз радовал правдивыми прогнозами по части дизайна будущих гаджетов. Как выглядит и столько будет стоить «яблочная» новинка — в материале 360.ru.

Внешний дисплей складного iPhone имеет диагональ 5,5 дюйма. В раскрытом виде толщина смартфона — всего 4,5 миллиметра. В такой тонкий корпус не смогли внедрить ни Face ID, ни камеру с телеобъективом. В новый iPhone вернули Touch ID, фронтальная камера расположилась в верхнем левом углу, на задней крышке — блок из двух камер.

Apple планирует удивить пользователей практически незаметным сгибом за счет уникальных шарниров. Инсайдер предположил, что новинка будет представлена только в одном цвете — белом.

«Apple, в принципе, в очередной раз воспользовалась той технологией, которая изначально была обкатана уже на Android-смартфонах. До этого они точно так же поступили и с разъемом Type-C, и также с экраном с частотой 120 Герц. Это уже вполне обыденная история — вводить только те технологии, которые уже отполированы до идеала», — прокомментировал информацию о «яблочной» новинке преподаватель программирования, IT-специалист Кирилл Ситнов.

Продажи, предположительно, начнутся в сентябре. Захотят ли россияне покупать гаджет без суперкамеры, но с чудо-шарниром по цене подержанной машины, а также подробности о стоимости — в видеоматериале 360.ru.