Сегодня 16:08 Китайцы создали робота, который заменит супруга: 13 тысяч предзаказов за день Эксперт Белый: роботы-компаньоны могут без помех появиться на российском рынке 0 0 0 Фото: UBTECH Robotics/Youtube Эксклюзив

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Китайский технологический гигант UBTech, уже давно заслуживший репутацию первооткрывателя в сфере робототехники, вновь перевернул представление о возможном, на этот раз представив андроидов, которых сложно отличить от живых людей. Как выяснил 360.ru, эти машины с живой мимикой и пластикой движений призваны стать не просто гаджетами, а настоящими спутниками жизни, призванными бороться с главной бедой человечества — одиночеством.

Что умеют новые роботы? На глобальной презентации в Шэньчжэне представили бренд UWORLD и его первую линейку ультрабионических роботов U1, позиционируемых как спутники жизни. Газета Peninsula отметила, что роботы оснащены камерами в глазах, датчиками на груди и микрофонами для прослушивания. U1 стали первой в мире полноразмерной человекоподобной машиной, предназначенной для массового производства.

Фото: UBTECH Robotics/Youtube

Общественность поразила как статичная красота, так и подвижность и мимика. Робот обладает 88 степенями свободы, а благодаря биомиметическому шейному отделу с двойным суставом способен воспроизводить до 90% базовых человеческих движений. Однако в UBTech сделали ставку не на внешность роботов-компаньонов, а на глубокое эмоциональное взаимодействие. U1 оснащены первой в мире большой языковой моделью, ориентированной на долгосрочное эмоциональное сопровождение. По данным разработчика, система способна распознавать более 20 градаций эмоционального состояния человека с точностью свыше 90%.

Сколько стоит робот-компаньон? Цены на линейку стартуют от 119 800 юаней (около 17 658 долларов) за базовую версию U1 Lite (робот-торс) и достигают 990 000 юаней (примерно 145 926 долларов) за флагманскую U1 Ultra.

Фото: UBTECH Robotics/Youtube

Несмотря на приличную стоимость, спрос оказался огромным. Только на момент презентации компания сообщили более чем о 13 300 предзаказах на китайских платформах. Большинство покупателей — одинокие люди, а также пожилые, которым необходимо общение. UBTech планирует начать поставки роботов покупателям в середине сентября 2026 года. Компания намерена добиться объема производства до 50 тысяч единиц в год, что в перспективе может снизить цену.

Не робот, а полноценный собеседник Глава Фонда Alpha Robotics Venture и робототехник Владимир Белый в беседе с 360.ru заявил, что главная задача роботов UWORLD — стать полноценным собеседником. В основу работы устройства заложена система ИИ, которая быстро обучается и адаптируется к эмоциональным реакциям владельца.

Фото: UBTECH Robotics/Youtube

«Китайцы сделали неплохую систему с элементами искусственного интеллекта, которая достаточно быстро обучается и начинает копировать поведенческие реакции человека, его жестикуляцию, мимику, эмоции и разные составляющие, которые собеседнику были бы понятны», — сказал он. Технически разработка позволяет устройству реагировать на действия человека менее чем за секунду, что делает общение живым и естественным. «Это самое интересное, что в целом есть. Потому что роботов много кто делает, а вот именно работа с распознаванием собеседника, то есть хозяина или покупателя, — это уже намного сложнее», — сказал специалист.

Фото: UBTECH Robotics/Youtube

Также время отклика на какую-либо активность человека составляет у этих роботов около 500 миллисекунд, что очень впечатляет и создает ощущение естественного взаимодействия. Белый объяснил, что все системы работают согласованно: речь, мимика, эмоциональные проявления — это в целом позволяет пользователю практически полностью полагаться на устройство.

Можно ли будет купить в России? Что касается поставок в Россию, здесь, как объяснил Белый, серьезных ограничений нет. Роботов подобного класса уже ввозят в страну разными способами — в основном для выставочных целей или промоакций. «Поэтому проблем не вижу: ни с таможкой, ни с покупкой, ни с перевозкой. Единственное — сами производители, то есть из Китая, должны желать этого и сотрудничать», — сказал он. Специалист отметил, что при грамотном подходе к покупке робота спокойно может приобрести российский покупатель. Как минимум будет возможность съездить за ним в Китай и привезти. С транспортировкой проблем возникнуть не должно.