Мацуев рассказал, сможет ли ИИ заменить музыкантов

Мацуев: в музыке ИИ может быть помощником, но человека не заменит

Искусственный интеллект может стать техническим помощником в работе музыканта, но полностью заменить человека нейросети не смогут. Об этом пианист Денис Мацуев сообщил в беседе с ИС «Вести».

«Роботу сказать: „Вот здесь немножко быстрее, здесь медленнее, здесь громче, здесь тише, здесь сделай паузу“, — да», — рассказал народный артист России.

Однако для создания произведения, по словам знаменитости, этого мало. Творчество требует спонтанности, импровизации и любви, на которые способен только человек.

Ранее актер Евгений Миронов заявил, что искусственный интеллект станет заменой актеров в блокбастерах. По его мнению, в массовом кино она неизбежна.