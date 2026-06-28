Москвичей удивил гигантский робот-трансформер, гуляющий по улицам столицы

Необычного робота-трансформера заметили на одной из улиц Москвы. Видео с ним быстро разошлось по соцсетям и привлекло внимание пользователей.

На кадрах видно, как человек в детализированном костюме, напоминающем персонажей из франшизы «Трансформеры», общается с прохожими. Высокий серебристо-серый робот с массивными «механическими» элементами, и подвижной маской передвигается по улице рядом с прохожими.

Пользователи соцсетей в шутку сравнили происходящее с появлением настоящего трансформера и отметили реалистичность костюма. Многие прохожие останавливались, чтобы снять необычного персонажа на видео.

Ранее робот в белом халате поприветствовал главу Чечни Рамзана Кадырова словами«Ахмат — сила» и «Аллаху Акбар». Это произошло на медицинской выставке в Грозном.