Камеры в Подмосковье научили следить за чистотой и отправлять заявки в УК

В Московской области искусственный интеллект задействовали в сфере ЖКХ. Система следила за чистотой на улицах, отправляла заявки в управляющие компании и контролировала их исполнение, рассказала 360.ru министр госуправления, информтехнологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник на полях ПМЭФ-2024.

По ее информации, ИИ внедрили более чем в 30 проектов по восьми основным направлениям работы, в том числе в транспорт, городскую среду и госуправление. Куртяник заявила, что до старта проекта «Чистая территория» мониторингом хозяйства занимались 350 сотрудников.

Проверяли территории — есть ли мусор, граффити и так далее. У нас много камер «Безопасного региона», теперь они смотрят и за чистотой. ИИ анализирует фотопоток и выделяет для инспектора узкие участки, где есть проблема.

Куртяник уточнила, что ИИ оценивал качество вывоза мусора, состояние контейнерных площадок, распознавал граффити и неисправность фонарей. На этом не остановились и обучили ИИ самостоятельно определять ответственную за территорию управляющую компанию, чтобы передать задачу конкретному исполнителю. По истечении срока камера делала новый снимок и, если все хорошо, закрывала заявку.

Российское ПО

«Эти технологии показывают свою эффективность на деле — жалоб становится меньше. Сейчас из всего объема камер мы используем в хозяйственной повестке пять тысяч, а до конца года этот объем вырастет до 60 тысяч», — сказала собеседница 360.ru.

В общей сложности в Подмосковье установили 130 тысяч камер, сообщила министр. Куртяник заявила, что направления их использования продолжат расширять. Камеры с ИИ подключили к проверкам школьного питания на соответствие закупкам, контролю за очередями на остановках общественного транспорта, обеспечению безопасности и оформлению документов в строительстве.