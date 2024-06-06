Сегодня 14:49 Подмосковье презентовало на ПМЭФ свыше 30 проектов с искусственным интеллектом Андрей Воробьев презентовал Дмитрию Григоренко на ПМЭФ проекты с нейросетями 0 0 0 Фото: Автор фото: А.Чернов Подмосковье

Искусственный интеллект

Андрей Воробьев

ПМЭФ-2024

Подмосковье внедрило свыше 30 проектов с искусственным интеллектом в отраслях ЖКХ, транспорта, медицины, образования. Губернатор Андрей Воробьев презентовал их на полях ПМЭФ руководителю аппарата правительства России Дмитрию Григоренко.

«Мы успешно внедряем в Подмосковье искусственный интеллект, чтобы сделать жизнь комфортнее. Таких проектов уже более 30 в социальной сфере, здраве, ЖКХ и транспорте. С помощью ИИ мы, например, контролируем проект „Чистая территория“. По камерам „Безопасного региона“ искусственный интеллект находит мусор и другие нарушения», — сказал Андрей Воробьев. Новые сервисы, использующие нейросети, экономят человеческие ресурсы и помогают поэтапно улучшать управление территориями.

Фото: Автор фото: А.Чернов

Один из флагманских проектов Подмосковья — по строительству коммерческих объектов. Это «Цифровая экосистема».

На ПМЭФ мы презентуем цифровую экосистему, позволяющую в одном контуре работать по проекту сразу четырем участникам: Сберу, властям, застройщику и муниципалитету. Андрей Воробьев

По сути, это госаутсорсинг — бесплатный и быстрый, подчеркнул губернатор. Благодаря усилиям Центра содействия строительству для застройщиков сократили сроки выхода на площадку — теперь это восемь месяцев вместо 36. Задача — снизить до шести. «Сейчас на сопровождении у ЦСС находится четыре тысячи новых инвестиционных проектов почти на 690 миллиардов рублей. Это более 90 тысяч рабочих мест», — сказал Андрей Воробьев.

Нейросеть выявляет наличие очередей на автобусных остановках в Подмосковье. Если зафиксировано скопление людей, поступает сигнал в министерство транспорта. Тогда сотрудники запускают дополнительный автобус. По проекту «Контроль питания в школах» сотрудники ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», а искусственный интеллект проверяет качество фотографии, распознает блюда и сравнивает с утвержденным меню от Роспотребнадзора. И это лишь часть проектов, использующих искусственный интеллект в разных сферах. В этом году Петербургский международный экономический форум принесет Подмосковью инвестиции на 150 миллиардов рублей и более 10 тысяч рабочих мест. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».