Подмосковье представило на ПМЭФ новую цифровую экосистему в отрасли строительства

Подмосковье представило новую цифровую экосистему в области строительства на Петербургском международном экономическом форуме . С ее помощью менеджеры ЦСС могут оформлять необходимые госуслуги вместо застройщика. О реализации скоростного цикла коллегам рассказал глава регионального стройнадзора Артур Гарибян.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, регион представил современную цифровую экосистему «АИС ЦСС» на экспертной дискуссии «Перспективы применения технических средств объективного контроля в строительстве». Она позволяет персональному менеджеру обращаться за необходимыми госуслугами за застройщика.

«Это система, используя которую персональный менеджер в максимально короткие сроки обратится вместо застройщика за всеми необходимыми федеральными, региональными и муниципальными услугами и получит все обязательные для его проекта согласования в самые сжатые сроки», — рассказал министр.

Он добавил, что дорожные карты согласований формируются при помощи искусственного интеллекта под каждый проект. Платформа уже доступна застройщикам нежилых объектов.

Ранее Артур Гарибян рассказал об умных технологиях на подмосковных стройках. В интервью 360.ru он поделился успехами и планами ведомства на ближайшие годы.

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