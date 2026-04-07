Стартовал позже, но обогнал Европу. Как создавали Рунет и кто был его отцом? Эксперт Ситнов: в истории Рунета был феномен локальных домашних сетей

Рунету исполнилось 32 года: 7 апреля 1994-го в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня внесли запись, согласно которой Россия получила собственную прописку в Сети — .RU. С чего начинался российский интернет, с какими вызовами столкнулся сегодня и кто придумал его главный домен, разбирался 360.ru.

Как интернет пришел в Россию История домена началась за полгода до его регистрации. В декабре 1993-го в Москве прошло собрание ведущих провайдеров страны того времени: Demos Plus, Techno, GlasNet, SovAm Teleport, EUnet/Relcom, X-Atom, FREEnet. Они подписали соглашение «О порядке администрирования зоны .RU». Именно этот документ официально определил Россию государством, представленным в интернете. Администрирование и техподдержку нового домена поручили российскому НИИ развития общественных сетей, который до 2000 года единолично регистрировал все имена в зоне .RU.

Однако отцом российского интернета называют Валерия Бардина и его коллег из Курчатовского института. Эта команда ученых подобрала оборудование и написала софт для будущей сети «Релком». И уже 1 августа 1990 года, еще до формального подключения СССР к глобальной паутине, сеть заработала.

Она охватила компьютеры в научных институтах Москвы, Ленинграда, Новосибирска и Киева. Это стало фундаментом, на котором вырос современный Рунет.

Первые частные провайдеры Преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов в беседе с 360.ru напомнил, что в этой истории была еще одна важная страница — домен .SU (Soviet Union). Он был создан для СССР и продолжал пользоваться популярностью еще несколько лет после распада Союза. Когда страна перестроилась и экономика перешла на коммерческие рельсы, начали появляться первые частные провайдеры. Ими стали региональные «СимТел» (Ульяновск), «КОРУС» (Екатеринбург), «Марк-ИТТ» (Ижевск). Старейшие провайдеры, наследники советского периода «Демос» и «Релком», тогда обеспечивали доступ университетам, НИИ и немногочисленным энтузиастам.

В первой половине 1990-х интернет оставался экзотикой: им пользовались в основном ученые, студенты и технические специалисты. Соединение шло через телефонные модемы, скорость была низкой, а тарификация — поминутной, что делало доступ дорогим. Кирилл Ситнов

Сетевая романтика нулевых Поскольку интернет оставался дорогим удовольствием на протяжении нескольких лет, в начале нулевых в России возник уникальный феномен — локальные домашние сети. «Пользователи местных провайдеров (внутри города, улицы, или многоквартирного дома) объединялись в единую сеть», — рассказал эксперт.

Работало это так: энтузиасты и небольшие провайдеры прокладывали кабели (чаще всего — витую пару или оптоволокно) между домами, создавая локальную сеть. Внутри такой сети пользователи могли обмениваться файлами, играть в сетевые игры, общаться в чатах и форумах, не выходя в большой интернет.

Зачастую к сети подключались один или несколько внешних интернет-каналов (например, через дорогой dial-up или выделенную линию), которые использовались совместно. Для этого устанавливались прокси-серверы и файлообменники, зеркалировались популярные сайты, чтобы не скачивать один и тот же контент многократно.

«В таких сетях развивались собственные сайты, файловые архивы, форумы, чаты. Внутренний трафик был бесплатным или очень дешевым, а внешний ограничивался и использовался только по необходимости. По сути, это можно было назвать прародителем торрент-сетей», — пояснил собеседник 360.ru. Домашние сети формировали тесные сообщества: пользователи знали друг друга по никам в чатах, помогали с настройкой ПК или делились софтом. С удешевлением внешнего интернета и развитием широкополосного доступа эпоха сетевой романтики постепенно ушла, но оставила свой вклад в развитие Рунета.

Чудо российского интернета Несмотря на то что технология пришла в страну с опозданием, ее развитие оказалось очень динамичным. Сегодня Россия входит в топ европейских государств по внедрению интернета и скоростным показателям. Рост произошел благодаря ряду факторов. Высокий уровень образования и технической культуры. В стране было много инженеров и программистов, быстро освоивших новые технологии.

Стихийное развитие локальных сетей. Это ускорило распространение интернета даже там, где не было официальных провайдеров.

Конкуренция среди провайдеров. В крупных городах быстро появлялись новые операторы, что снижало цены и повышало качество услуг.

Государственная поддержка и инвестиции в инфраструктуру. В 2000-х годах началось активное строительство оптоволоконных сетей, что обеспечило высокую скорость и доступность интернета для массового пользователя.

Особая интернет-культура. В России быстро сформировались собственные крупные порталы, поисковые системы, социальные сети и сервисы, что стимулировало рост аудитории. Рунет сегодня Сегодня Россия — это не только .RU. В 2009 году появился домен .РФ — первый в мире домен верхнего уровня на кириллице. Сначала его давали только госструктурам и владельцам торговых марок, а с ноября 2010 года — всем желающим.

Ежедневная аудитория Рунета в конце 2025 года достигла 95,3 миллиона человек, и показатель продолжает расти: из дорогой игрушки он превратился в огромный цифровой океан, где у каждого есть свой голос.