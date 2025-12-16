Лучшие IT-проекты России наградили на Премии Рунета

Лучшие IT-проекты наградили на Премии Рунета, состоявшейся 14 декабря в Доме Пашкова в Москве. Событие, традиционно подводящее итоги года в информационных технологиях, собрало ведущих экспертов отрасли, представителей государственных органов, бизнеса, общественных организаций, журналистов и деятелей культуры.

В этом году на премию поступило 900 заявок из 44 российских регионов. Экспертный совет оценивал вклад участников в 22 различных номинациях, в том числе новых.

«За каждой победой, за каждым человеком стоит что-то большее. Стоит мечта. Мечта — это то, что мы сами можем превратить в цель и достичь ее с помощью конкретного алгоритма действий», — заявил гендиректор Ассоциации электронных коммуникаций Дмитрий Гуляев.

Также впервые на церемонии прошел IT-бал с живым оркестром, а также благотворительная выставка картин «Галерея смыслов» и Женский клуб.