Интернет на скорости 5G стал доступен в популярных локациях Москвы и Петербурга

Абоненты МегаФон в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске получили доступ к сети 5G. Подключить «5G режим» можно в личном кабинете или на сайте при наличии смартфона с поддержкой технологии.

Протестировать 5G уже можно в популярных городских локациях: в саду «Эрмитаж» и районах в пределах Садового кольца в Москве, на всем протяжении Невского проспекта в Санкт-Петербурге, а также в центральной части Новосибирска.

Новый режим позволяет увеличить скорость мобильного интернета до 60% и обеспечивает более стабильное соединение. Решение ориентировано на активных пользователей цифровых сервисов — тех, кто регулярно смотрит видео, играет онлайн или ведет трансляции.