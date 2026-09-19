Первому интернет-смайлику исполнилось 44 года

Один из главных символов интернет-общения отмечает день рождения: смайлику: -) исполнилось 44 года. Именно 19 сентября 1982 года ученый из Университета Карнеги — Меллона Скотт Фалман предложил использовать сочетание двоеточия, дефиса и закрывающей скобки для обозначения шуток в текстовой переписке.

Историческое сообщение появилось на университетской электронной доске объявлений в 11:44. Участники обсуждали, как в переписке отличать шутливые высказывания от серьезных, поскольку текст не передает интонацию и мимику. Фалман предложил помечать шутки знаком: -), а серьезные сообщения —: -(. Символы он посоветовал читать боком.

В Университете Карнеги — Меллона смайлики Фалмана называют предшественниками современных графических эмодзи.

Психолог Александра Чмуж ранее рассказала KP.RU, что при личном общении в восприятии эмоций участвуют зеркальные нейроны, тогда как смайлик мозг обрабатывает как символ, связывая его значение с воспоминаниями и личным опытом.