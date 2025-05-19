Фейк: в России собрались канонизировать Владимира Жириновского

В Сети распространились сообщения о якобы имеющихся в России планах канонизировать Владимира Жириновского. Информация оказалась ложной.

Фейк

Сообщение опубликовал Telegram-канал «Кремлевская табакерка». Авторы поста утверждали, что с инициативой канонизировать Жириновского к патриарху Кириллу якобы лично обратился министр просвещения Сергей Кравцов, назвавший политика пророком и истинным христианином.

Правда

Информация оказалась фейком. За его основу взяли заявление министра просвещения о включении отдельных фактов биографии Жириновского в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Для православной канонизации политик как минимум не подходит по критериям. К лику святых после смерти христианина могут причислить за святость жизни, нетленность мощей, страдание за православную веру, мученическую кончину за веру, дар чудотворения, почитание церковным народом.

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