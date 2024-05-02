Фейк: военные погибли в Мариуполе после отравления шаурмой | 360°

Общество 02 мая 2024, 16:06 Фейк: военные погибли в Мариуполе после отравления шаурмой Информация о смертельном отравлении военных в Мариуполе оказалась фейком Omar Ashtawy/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Мариуполе 16 военных якобы отравились шаурмой. Несколько человек скончались, написал беглый экс-советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram-канале. Действительно ли военнослужащие пострадали от некачественной еды, выяснил 360.ru.

Фейк

В Telegram-канале Петра Андрющенко — экс-советника бывшего украинского мэра Мариуполя — появилась информация о том, что в городе 16 военнослужащих Вооруженных сил России якобы отравились шаурмой, несколько человек скончались.

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В качестве источника этой новости может выступать Telegram-канал «Кремлевская табакерка», который опубликовал пост о том, что в пяти регионах России, якобы на 1 и 9 Мая готовятся теракты, которые «вернут страшный призрак „Крокуса“». Также «Кремлевская табакерка» со ссылкой на некие источники в спецслужбах сообщила, что во всем будут замешаны «выходцы из Средней Азии» и призвала пристально наблюдать за ними. На них же и возложили вину за «отравления шаурмой» российских военных в Мариуполе.

Правда

«Кремлевская табакерка» — вражеский Telegram-канал, организованный украинским ЦИПсО, он регулярно публикует фейки и голословные посты со ссылкой на мифические источники в различных российских силовых структурах.

В Сети нет информации о недавних массовых отравлениях стритфудом в Мариуполе. Отсутствуют данные о гражданских или военных, пострадавших от некачественной еды. Можно сделать вывод, что информация, разгоняемая украинскими и проукраинским пабликами — это фейк.

«Кремлевская табакерка» также рьяно эксплуатирует тему Средней Азии в своем посте с «предупреждением о терактах». Тут проглядывает плохо замаскированная попытка расшатывания российского многонационального общества, попытка посеять рознь между народами, населяющими Россию, которые гармонично и дружно живут бок о бок друг с другом.

Президент Владимир Путин еще в ноябре 2023 года на Всемирном русском народном соборе заявил, что Россия будет расценивать как агрессию любые провокации, нацеленные на межрелигиозные и межнациональные конфликты. Он также отметил, что на подобные «вмешательства извне» российское руководство будет «реагировать соответствующим образом». Глава государства считает, что Запад хочет «расчленить и разграбить» Россию, и одним из способов является дестабилизация общества через межнациональную рознь.

В конце марта Путин во время поездки в Тверскую область посетил 344-й центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России. Там он пообщался с военными и в ходе беседы затронул тему разнообразия народов и религиозных воззрений в стране.

В частности, президент отметил, что нельзя забывать, о том, что Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна, где с уважением относятся к представителям других конфессий. В той же беседе глава государства упрекнул так называемых «ура-патриотов», которые начали высказываться после теракта в «Крокусе», в деструктивности мысли, что Россия должна быть мононациональной страной. По словам главы государства, это неизбежно привело бы к развалу страны.

Информация о массовом отравлении военных со смертельными случаями в Мариуполе является фейком, а возложение вины на мигрантов из Средней Азии — попыткой разжигания межнациональной розни. За публикациями стоят украинские ЦИПсО, пытающиеся дестабилизировать российское общество.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.