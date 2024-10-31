Фейк: в России началась подготовка к введению сухого закона

Информация о подготовке к введению сухого закона в РФ оказалась фейком

В России якобы полным ходом началась подготовка к введению сухого закона — практически полного запрета на продажу алкоголя по всей стране. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В некоторых Telegram-каналах распространяется информация о том, что в России планируют ввести сухой закон. Например, по данным канала «Кремлевская табакерка», продажу спиртного в стране собираются запретить к октябрю-ноябрю 2025 года.

Пилотным регионом станет Вологодская область, губернатор которой уже предложил ограничить торговлю алкоголем двумя часами в будние дни.

Правда

Информация о введении сухого закона в России — фейк, распространяемый украинскими ЦИПсО для дестабилизации внутренней обстановки в РФ. Telegram-канал «Кремлевская табакерка» является одним из пабликов, который ведут украинские специалисты по психологическим операциям.

Летом 2024 года хакеры из российской группировки RaHDIt раскрыли данные о сети Telegram-каналов, руководство которыми осуществляют ЦИПсО Украины. Среди них оказалась «Кремлевская табакерка». По словам хакеров, админы однажды запутались и вместо рабочего чата в канале опубликовали несколько сообщений на украинском языке о тематике будущих постов.

Сухой закон в России вводить не собираются. В администрации президента введение запрета на алкоголь даже не обсуждалось, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что инициатива вологодского губернатора имеет право на существование, так как регионы могут регулировать продажи спиртного.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе готовят законопроект об ограничении торговли алкоголем. С 1 марта 2025 года продажу спиртного по будням планируется ограничить двумя часами — с 12:00 до 14:00. По выходным и праздникам алкоголь будут продавать в обычном режиме. Ограничения не затронут торговлю спиртным в ресторанах, гостиницах и барах.

Филимонов мотивировал идею желанием повлиять на общественное здоровье и статистику смертности в регионе от болезней и ЧП, причинами которых становится чрезмерное употребление спиртного.

Никаких тектонических изменений в плане торговли спиртным не будет, алкоголь продолжат продавать. Но меры, которые примут в Вологодской области, помогут многим избежать импульсивных покупок и спонтанного употребления спиртного.

Стоит отметить, что акцизы на алкоголь — статья доходов бюджета страны. В 2023 году сборы за продажи спиртосодержащей продукции принесли в казну почти полтриллиона рублей. В ближайшее время государство вряд ли откажется от этих доходов.

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