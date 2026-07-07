АРПМ создаст международную лабораторию по беспилотникам, роботам и ИИ

Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) запустит международную лабораторию, участники которой будут совместно разрабатывать решения в сфере беспилотных авиационных систем, роботизации производственных процессов и искусственного интеллекта для промышленности. Об этом сообщили в агентстве.

Проект станет частью Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего», который пройдет в Екатеринбурге с 9 по 13 ноября 2026 года. В работе лаборатории примут участие специалисты из России и стран-партнеров.

Как сообщили в АРПМ, команды будут разрабатывать прототипы по реальным производственным запросам предприятий. Готовые решения планируется представить и испытать непосредственно на площадке чемпионата, где специалисты оценят их технологическую реализуемость, экономическую эффективность и готовность к внедрению в производство.

По словам руководителя дирекции по перспективному развитию и внешним связям АРПМ Алексея Скорнякова, лаборатория должна стать новым механизмом международной промышленной кооперации, позволяющим предприятиям совместно создавать и внедрять перспективные технологии.

В агентстве отметили, что первыми направлениями работы станут беспилотные авиационные системы, роботизация технологических процессов и применение искусственного интеллекта в промышленности. Разработкой займутся как национальные команды, так и международные коллективы, объединяющие инженеров и специалистов из разных стран.

«Мы закладываем основу глобального технологического альянса, где чемпионат превращается из соревновательной площадки в действующую фабрику совместных инженерных прорывов. Наша лаборатория — это не просто механизм кооперации, это новая парадигма международного промышленного партнерства, в рамках которой страны-участницы становятся равноправными архитекторами будущих производственных решений», — отметила заместитель генерального директора АРПМ по международной и промышленной кооперации Алина Сингх.

Она подчеркнула, что главной целью проекта является создание готовых инженерных решений, которые смогут использоваться в реальном промышленном производстве, а не останутся на уровне экспериментальных разработок.