Сегодня 17:51 Армия роботов из Китая. Чем опасны андроиды, которые бегают быстрее Усэйна Болта Учредитель АНО «ПравоРоботов» Куликов: уязвимость роботов — в источниках питания Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Пекине на одном из стадионов собралось более двух тысяч андроидов. Они ставят рекорды по бегу и прыжкам, играют в футбол и теннис, а еще сражаются на ринге. Это не съемки фантастического фильма, а Всемирные игры гуманоидных роботов. Китай устроил смотрины своих достижений в робототехнике — и удивил даже экспертов. Как эти технологии изменят мир, разбирался 360.ru.

Как Китай обогнал всех Всемирные игры гуманоидных роботов стали демонстрацией того, насколько далеко шагнули технологии. Большинство дисциплин роботы выполняли самостоятельно, без дистанционного управления. По словам генерального директора национальной робототехнической компании «Альфа Технологии», учредителя АНО «ПравоРоботов» Никиты Куликова, Китай не просто догнал лидеров отрасли — он их превзошел. «Событие больше похоже на смотрины и рекламу достижений современного роботостроения. Неудивительно, что оно проходит в Китае. Первые такого рода роботы были от Boston Dynamics в США, они спонсировались в том числе из федерального бюджета и ориентировались на армейские разработки. Но китайцы внезапно влезли в эту гонку и не скопировали, а превзошли все, что только можно было», — сказал собеседник 360.ru.

Эксперт отметил, что возможности андроидов действительно впечатляют.

Если соединить робота, который умеет быстро бегать, с тем, который умеет высоко прыгать, а также с третьим, кто уверенно подскакивает и становится на обе ноги, то получится что-то чудовищно опасное. Никита Куликов

Что сдерживает роботов При всех своих суперспособностях андроиды имеют одно уязвимое место — источники питания. «Единственное, что их еще будет сдерживать в ближайшее время, какими бы они ловкими и сильными ни оказались, — это элементы питания. В маленькую штучку запихнуть большую батарею проблематично, а на проводах они бегать не будут. Так что пока это сдерживающий фактор. Но технологии с каждым годом развиваются все быстрее», — указал эксперт. Армия андроидов Один из главных вопросов, который волнует наблюдателей: для чего создаются такие роботы? По мнению Куликова, они вполне могут представлять собой полноценные боевые машины.

Эти машины могут уходить от чего угодно, их можно оснастить чем угодно. Если батареи позволят нести комплекс РЭП, то их даже дроны не достанут. Основное применение гуманоидных роботов я вижу в военной сфере.

При этом, по словам эксперта, перемещающиеся на двух ногах роботы, похожие на людей, — необязательно самая удачная и оптимальная форма.

Фото: РИА «Новости»

«Возможно, именно в похожем по форме на человека роботе смысла и нет. Ноги — это хорошо, приводы — тоже, а руки сверху могут и не понадобиться. Однако такие роботы показывают технологии, которые можно модифицировать и использовать по-другому», — указал собеседник 360.ru. Роботы за работой Другой смысл роботизации — экономический. Казалось бы, у Китая с населением, превышающим 1,4 миллиарда человек, нет проблем с рабочей силой. Однако эксперт напоминает о другой стороне вопроса.

Представьте, что вам не нужно обучать 10, 100 или 1000 человек. Вам нужно обучить только одну программу, постоянно ее улучшать, а потом клонировать на сотни тысяч машин. Они будут сразу готовы делать то, что им скажешь. И не нужно ждать, пока специалисты будут обучаться три-пять лет.