Впервые в России робот помог заменить тазобедренный сустав
В Сеченовском университете робот впервые помог заменить тазобедренный сустав
Хирурги Сеченовского университета впервые в России заменили тазобедренный сустав с помощью активной роботической системы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.
Робот помогает отрегулировать положение эндопротеза до десятых долей градуса, ориентируясь на компьютерную томографию скелета пациента. Такая точность недоступна человеческому глазу.
Малейший перекос протеза снижает срок его службы и увеличивает вероятность осложнений. Новая технология позволяет избежать негативных последствий.
Ранее в Сеченовском университете опробовали новый способ лечения болезни Альцгеймера. У пациентов улучшились память и внимание.