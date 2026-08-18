Китайский человекоподобный робот побил рекорд скорости Усэйна Болта

Разработанный в Китае человекоподобный робот побил сразу два спортивных рекорда. Он прыгнул с места на высоту два метра и развил рекордную скорость в беге, побив достижение Усэйна Болта на стометровке. Об этом сообщила пресс-служба компании Unitree Robotics.

Робот смог развить максимальную скорость 12,66 метра в секунду. Для сравнения: пиковая скорость спринтера из Ямайки Усэйна Болта на его рекордной стометровке в 2009 году составляла около 12,42 метра в секунду.

Также андроид успешно выполнил вертикальный прыжок с места на высоту два метра, приземлившись на ноги. Мировой рекорд среди людей в прыжке в высоту с места составляет около 1,6–1,8 метра. При этом длина ног самого робота — всего 0,85 метра.

В начале августа первый в России робот-проводник отработал смену на «Сапсане». Он помогал персоналу проверять билеты и встречать пассажиров.