Робота унесли на носилках с соревнований по тяжелой атлетике в Китае

Робот рухнул на судейский стол при попытке поднять штангу в Пекине

На вторых Всемирных играх человекоподобных роботов (WHRG) в Пекине произошел несчастный случай. Один из участников рухнул под тяжестью штанги прямо на судейский стол. Организаторы унесли его на носилках, сообщила газета Daily Mail .

Инженеры из 16 стран и регионов представили на Национальном конькобежном стадионе свои наработки в области робототехники. Их детища соревновались в 51 дисциплине, включая бокс, прыжки в высоту, тайцзи и настольный теннис.

По правилам соревнований по тяжелой атлетике роботы должны поднять штангу обеими руками строго по вертикальной траектории и удерживать над головой не менее двух секунд. Робот одной из 600 команд провалил испытание.

Подняв штангу, он начал трястись, уронил ее и упал головой вперед на судейский стол. Технические работники в красных жилетах уложили его на носилки и унесли с площадки.

Ранее разработанный в Китае робот побил два спортивных рекорда, поставленных людьми. Ему не помешала длина ног всего 0,85 метра.