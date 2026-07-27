27 июля 2026 18:05 «Зенит» — фаворит, но отрыв тает. Каким будет 25-й чемпионат Российской премьер-лиги Футбольный эксперт Горсков: у «Ахмата» — физика и очень хороший прессинг Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Новый сезон Российской премьер-лиги начался с громкого предупреждения для всех фаворитов. В стартовом матче 25-го юбилейного чемпионата московский «Локомотив» на своем же поле не сумел обыграть грозненский «Ахмат»: встреча завершилась со счетом 1:1. И хотя железнодорожники открыли счет уже на восьмой минуте, удержать победу не смогли. Как это случилось и чего ждать от нового сезона, который обещает стать одним из самых непредсказуемых за последние годы, — в материале 360.ru.

Идеальное начало москвичей и перестройка Черчесова Начало матча полностью соответствовало ожиданиям букмекеров. Уже на восьмой минуте Зелимхан Бакаев сумел воспользоваться грубой ошибкой защитника «Ахмата» Турпал-Али Ибишева и перехватить мяч. Полузащитник «Локомотива» мгновенно сориентировался в ситуации: за перехватом последовали стремительный игровой выпад и точный удар, который застал вратаря грозненцев врасплох. Это было идеальное начало для москвичей. Казалось, весь первый тайм пройдет под диктовку «железнодорожников». Однако, как отметил в беседе с 360.ru футбольный эксперт Анатолий Горсков, именно в этом и крылась ловушка.

Первый гол «Локомотива» пришел нелогично: за счет индивидуальной ошибки соперника. Особых моментов для закрепления результата у него не было. А «Ахмат» — это команда, которая никогда не сдается и бьется до последней минуты. У них было больше шансов сравнять счет, чем у москвичей забить второй гол. Анатолий Горсков

Второй тайм стал бенефисом тренерского штаба грозненцев. Станислав Черчесов, известный умением перестраивать игру по ходу встречи, заставил своих подопечных включить максимальный прессинг. «Локомотив» же поплыл. Команда Михаила Галактионова села в оборону, сделала ставку на контратаки, но ни одна из них не прошла. Гости начали доминировать, и это принесло плоды.

Фото: РИА «Новости»

На 83-й минуте, после плотного удара из-за штрафной, случился роковой для дебютанта рикошет от ноги Георгия Джикии, и мяч по дуге залетел в дальний верхний угол ворот. Эральд Максути, вышедший на замену незадолго до этого, оформил долгожданное спасение для «Ахмата». Реакция Галактионова и кадровый вопрос После матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал сдержанный, но жесткий ответ критикам, списывающим результат встречи на ошибку новичка Джикии. В беседе с «Газетой.ru» он заявил, что не считает футболиста виноватым в пропущенном мяче.

Если кто-то говорит, что виноваты Джикия и тренер, связывая с этим рикошетом… Тогда можно поставить оценку, что он не разбирается в футболе. Или что он не в себе. Случился рикошет, такое бывает. Игра была хорошей. Михаил Галактионов

Однако, несмотря на жизнеутверждающие слова Галактионова, тревожные для «Локомотива» звоночки все же есть. По словам спортивного обозревателя и шеф-редактора газеты «Футбольный курьер» Виктора Шпитальника, определенные проблемы в линии атаки москвичей очевидны: продажа Дмитрия Воробьева в «Краснодар» и травма Николая Комличенко оставили команду без профильного форварда. Ограничения вынуждают «железнодорожников» играть в менее вариативный футбол, что и сказалось на втором тайме, когда нужно было додавить соперника.

Фото: РИА «Новости»

Чего ждать от «Ахмата» в сезоне? «Ничью „Ахмат“ точно заслужил в прошедшей игре. Команда хорошо укомплектовалась в межсезонье, и у нее квалифицированный тренер — Станислав Черчесов. Это достаточно крепкая и боевитая команда, которая вполне может играть на равных не только с „Локомотивом“, но и с другими топ-клубами», — отметил Шпитальник в беседе с 360.ru. Эксперты уже сейчас предупреждают «Спартак», которому предстоит визит в Грозный во втором туре. Судя по началу, «Ахмат» вполне способен стать командой, которая будет отбирать очки у претендентов на золото и влиять на распределение мест в турнирной таблице

У «Ахмата» — физика и очень хороший прессинг. Я думаю, «Спартаку» в следующем туре в гостях будет очень тяжело. Анатолий Горсков

Интрига сезона: борьба за чемпионство и новые правила Юбилейный 25-й сезон РПЛ обещает быть не только зрелищным, но и высокотехнологичным. На турнире начинают действовать новые правила, которые уже опробовали на чемпионате мира 2026 года. Речь идет о жестких временных лимитах на ввод мяча и проведение замен (на уход с поля отводится ровно 10 секунд), а также о расширении полномочий VAR.

Фото: РИА «Новости»

Что касается итоговой борьбы, то здесь эксперты единодушны: «Зенит» и «Краснодар» остаются фаворитами, но отрыв все-таки сокращается.

Нас ждет интрига в борьбе за чемпионство. Фавориты прежние — «Зенит» и «Краснодар», но к ним может добавиться «Спартак», который достаточно крепок. Также ждем конкуренции от ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива», хотя у каждого есть свои проблемы. Внизу таблицы тоже будет заруба: слабых команд в РПЛ сейчас нет, но вылетать кому-то придется. Виктор Шпитальник