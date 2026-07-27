Президент ФИФА призвал критиков чемпионата мира помедитировать и помолиться

Критикам чемпионата мира, пропустившим соревнования, следует помедитировать, помолиться, провести время с близкими и посмотреть футбольный матч. Об этом в Instagram* заявил глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Он напомнил, что ради прекрасной игры вместе собирались целые семьи. Президент ФИФА принес извинения за то, что матчи закончились и некоторые люди упустили чувство радости и единения от спортивных соревнований.

Он также обратился к тем, кто поглощен ненавистью и критикой чемпионата мира.

«Все, кто тратил свое время и силы на ненависть, помедитируйте, помолитесь, улыбнитесь, проведите время с близкими или посмотрите футбольный матч», — подчеркнул Инфантино.

Ранее газета The Guardian сообщила, что ФИФА получила от чемпионата мира 2026 года около 15 миллиардов долларов.