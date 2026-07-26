Джокер из Албании огорошил москвичей. «Ахмат» лишил «Локомотив» победы на финише

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» на старте сезона

Московский «Локомотив» открыл новый сезон Российской премьер-лиги домашней ничьей с грозненским «Ахматом». Преимущество «паровозы» потеряли под занавес встречи, сообщило РИА «Новости» .

Поединок первого тура национального первенства прошел на столичной футбольной арене. Хозяева поля рассчитывали на победу — уже на восьмой минуте точным ударом отличился полузащитник Зелимхан Бакаев.

Однако удержать победный результат «Локо» не удалось. Всего за семь минут до конца основного времени албанский легионер «Ахмата» Эральд Максути восстановил равновесие.

Оба тренера выпустили на поле новичков. Помимо албанского форварда Максути, впервые за грозненский клуб вышли Кирилл Щетинин и Жулио Ромао.

Штаб москвичей задействовал в официальном матче защитника Георгия Джикию, а также хавбеков Александра Коваленко и Владислава Голубева.

По итогам первого игрового дня команды заработали по первому очку в турнирной таблице. В рамках второго тура чемпионата москвичи 1 августа примут на своем поле махачкалинское «Динамо», коллектив из Чеченской Республики днем позже встретится дома со столичным «Спартаком».

На старте сезона «Локомотив» существенно обновил обойму футболистов, пригласив опытного экс-капитана «Спартака» и защитника сборной России Георгия Джикию. Грозненский «Ахмат» также провел масштабную селекцию, усилившись иностранными исполнителями, включая албанца Эральда Максути.

Ранее «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:0 в первом туре премьер-лиги.