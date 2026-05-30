«Локомотив» опроверг информацию о миллиардном долге

Информация о том, что футбольному клубу «Локомотив» удалось получить лицензию на выступления в следующем сезоне только за счет продажи игроков, не имеет оснований. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщил ТАСС .

Клуб уточнил, что у него нет обязательств по заимствованиям. Если бы в заявке на лицензию не прописали другие источники дохода, ее бы не приняли, объяснили в пресс-службе.

Трансфер игроков произошел по другим причинам, а замену ушедшим игрокам выбирают, исходя из спортивных задач.

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что у клуба есть долг в миллиард рублей. Из-за этого ему пришлось для прохождения лицензирования включить в доходную часть продажу четырех футболистов.