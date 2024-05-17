Квинси Промеса освободили из-под стражи в ОАЭ: в чем обвиняют, позиция «Спартака» | 360°

Спорт 17 мая 2024, 23:08 Нападение, наркотики, и ДТП. За что будет отвечать игрок «Спартака» Промес Журналист Ходоровский: Промес должен отвечать за свои преступления Edgar Breshchanov / Global Look Press

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История с задержанием футболиста «Спартака» Квинси Промеса продолжается. Спортсмен собрал целый букет уголовных дел и теперь ожидает экстрадиции на свою родину — в Нидерланды. В чем его обвиняют, почему за него до сих пор не заступился московский клуб и есть ли у футболиста шанс вернуться в Россию — в материале 360.ru.

Уголовные дела Квинси Промеса

Нападение на родственника

Первый инцидент произошел летом 2020 года на семейном празднике в городе Абкауд. Промес и его двоюродный брат поссорились — футболист якобы обвинил родственника в краже ожерелья тети стоимостью три тысячи евро (около 300 тысяч рублей). После этого Промес напал на оппонента с ножом.

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В июне 2023 года суд в Амстердаме признал форварда «Спартака» виновным по делу. Спортсмена приговорили к 1,5 года тюрьмы и обязали выплатить пострадавшему компенсацию. Адвокаты Промеса обжалуют решение.

Контрабанда наркотиков

В феврале 2024 года суд Амстердама вновь признал Промеса виновным, на этот раз по делу о контрабанде наркотиков.

Суд установил, что некоторое время футболист состоял в преступной группировке по перевозке запрещенных веществ. В 2020 году в порту Бельгии перехватили партию наркотиков весом 1,37 тонны.

Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Суд посчитал, что Промес причастен к этому делу. Инстанция приговорила спортсмена к шести годам лишения свободы. Дело также находится на стадии обжалования.

Оставление места ДТП в Дубае

В феврале 2024 года во время сборов «Спартака» в Дубае Промес попал в ДТП, тогда его водитель повредил арендованный автомобиль. Следствие утверждает, что форвард намеренно оставил место аварии. Из-за возбужденного дела нидерландец не смог покинуть ОАЭ вместе с командой. В конце февраля Промеса задержали, затем по запросу органов юстиции Нидерландов арестовали. Спустя неделю спортсмена направили в тюрьму для ожидающих экстрадиции.

Уже 1 мая дело о ДТП закрыли.

Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Долги в России

Российские судебные приставы также разыскивают форварда «Спартака». Причина — спортсмен задолжал налоговой более 400 тысяч рублей.

Кроме того, Промес вместе с партнерами владеет компанией «Посуда онлайн», против которой открыли два исполнительных производства. Организация должна примерно 165 тысяч рублей.

Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Освобождение из-под стражи в ОАЭ

В пятницу, 17 мая, Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае. Ему запретили покидать страну. Это произошло из-за того, что после вынесения приговора по делу о наркотиках ОАЭ получили международный запрос на арест.

Нидерландское издание Het Parool утверждает, что помимо обязательного нахождения в Дубае Промеса могли обязать заплатить залог, отчитываться перед властями и реагировать на звонки органов.

Апелляционный суд Амстердама проведет 20 сентября заседание по апелляциям футболиста. При этом дела о наркотиках и нападении не будут рассматривать по существу, уточнили в пресс-службе суда.

Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Насколько Квинси Промес важен для «Спартака»

В вопросе о важности игрока для красно-белых следует отделять друг от друга имиджевую, юридическую и финансовую составляющие. Мы не знаем, какая из них сейчас для «Спартака» важнее, рассказал 360.ru спортивный журналист, главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко.

«В любом случае имидж замаран. Финансовая сторона дела, наверное, сейчас для клуба не такая плохая. С начала марта „Спартак“ по контракту не выплачивает Промесу зарплату, потому что формально он прогуливает тренировки», — отметил спикер.

Юридический аспект всегда был как бы под ковром, добавил Яременко. Сейчас неизвестно, какие стратегии по решению ситуации с Промесом разрабатывает «Спартак».

«Эта история не требует, чтобы о ней кричали на каждом углу, давать интервью и говорить, как клуб старается ради футболиста. Вот когда спасут, тогда будет о чем поговорить», — подытожил собеседник 360.ru.

Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Эта история никак не связана с футболом, а проступки Промеса никак не связаны с его профессией, подчеркнул в беседе с 360.ru спортивный журналист Борис Ходоровский.

«Форвард должен отвечать за свои преступления. Если бы речь шла о том, что „Спартак“ отказался от игрока, который долгое время определял стиль команды и получил травму или психологические проблемы, это одно. Но футболист не может выполнять свои обязанности из-за собственных действий. Поэтому неудивительно, что клуб не участвует в его судьбе», — пояснил Ходоровский.

Сможет ли Квинси Промес вернуться в Россию?

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с РИА «Новости» отметил, что освобождение Промеса из-под стражи не означает, что он сможет вернуться в ближайшее время в Россию. По его словам, суд может затянуться на многие месяцы, возможно, даже годы.

«О возвращении в Россию речи не идет», — пояснил юрист.

Как Промес оказался втянут в историю с наркотиками и нападением на родственника, можно прочитать в материале 360.ru.