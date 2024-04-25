Промес задолжал налоговой более 400 тысяч рублей | 360°

Спорт 25 апреля 2024, 15:07 Промес задолжал налоговой более 400 тысяч рублей Shot: приставы из России ищут футболиста «Спартака» Промеса из-за долга компании Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

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Российские судебные приставы разыскивают голландского нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса из-за долгов его компании. Кроме того, спортсмен сам задолжал налоговой более 400 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, спортсмен является одним из владельцев компании «Посуда онлайн», против которой открыли два исполнительных производства. Организация должна примерно 165 тысяч рублей.

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Помимо этого, долги есть и у самого игрока. Промес не выплатил налоги на сумму 404 тысячи рублей, и эта цифра продолжает расти.

При этом голландец не получает зарплату в московском клубе. Ранее его годовой оклад составлял 3,5 миллиона евро, а с учетом бонусов мог достигать 4,2 миллиона.

Сейчас футболист находится под домашним арестом в ОАЭ. Его задержали за оставление места ДТП во время сборов команды.

Ожидается, что 2 мая суд начнет рассматривать вопрос об экстрадиции Промеса в Нидерланды. Там его приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду 1,3 тонны кокаина. Кроме того, в 2023 году его приговорили к полутора годам тюрьмы за поножовщину.