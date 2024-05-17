Футболиста «Спартака» Промеса освободили из‑под стражи в Дубае | 360°

Мир 17 мая 2024, 12:37 Футболиста «Спартака» Промеса освободили из‑под стражи в Дубае Het Parool: футболиста Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае Stupnikov Alexander/spartak.com / Global Look Press

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Форварда «Спартака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае, сообщило нидерландское издание Het Parool. Пока ему запрещено покидать страну.

«В феврале ему дали шесть лет за торговлю кокаином. Ранее он получил полтора года тюрьмы за ножевое ранение своего двоюродного брата», — написали авторы материала.

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После вынесения приговора по делу о наркотиках был выдан международный запрос на арест.

В марте 2023 года Квинси Промеса арестовали в Дубае, когда он находился на сборах клуба «Спартак». Его водитель повредил арендованный автомобиль, Промесу не разрешили покинуть Дубай. Полиция задержала футболиста 29 февраля, когда тот проходил пограничный контроль в международном аэропорту Аль-Мактум. После того как стало известно о его аресте, Нидерланды обратились к стране с просьбой экстрадировать футболиста.

Промеса освободили на определенных условиях, подтвердили Het Parool инсайдеры. Как указали авторы материала, обычно лицам, освобожденным на условиях Дубая, не разрешается покидать страну.

«Кроме того, часто существует залог, обязательство по отчетности и обязательство реагировать на каждый звонок властей», — указано в публикации.

Дело о ДТП уже закрыли. Апелляционный суд Амстердама проведет 20 сентября заседание по апелляциям футболиста. Дела, связанные с контрабандой наркотиков и нападении на двоюродного брата, «не будут рассматриваться по существу».

Российские судебные приставы также разыскивают форварда «Спартака». Причина — долги его компании. Сам спортсмен задолжал налоговой более 400 тысяч рублей.