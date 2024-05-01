Дело футболиста Промеса о ДТП в Дубае закрыли | 360°

Мир 01 мая 2024, 14:45 Дело футболиста Промеса о ДТП в Дубае закрыли Прокуратура сообщила о закрытии дела форварда «Спартака» Промеса о ДТП в Дубае Edgar Breshchanov/Global Look Press

Читать 360 в

Дело форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыли. Об этом РИА «Новости» сообщили в местной прокуратуре.

Сейчас футболист ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды. Там его приговорили к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков и 1,5 года за нападение с отягчающими обстоятельствами.

Реклама

«Дело о ДТП уже закрыто», — отметили в прокуратуре Дубая.

Полиция задержала футболиста 29 февраля, когда тот проходил пограничный контроль в международном аэропорту Аль-Мактум. Игрока доставили в участок. В ОАЭ его задержали за местное правонарушение. Промеса арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов. Первое слушание об экстрадиции спортсмена в Нидерланды может пройти в режиме онлайн, сообщал RT.

Российские судебные приставы также разыскивают форварда «Спартака». Причина — долги его компании. Сам спортсмен задолжал налоговой более 400 тысяч рублей.